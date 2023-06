KICKBOXING – Spar Wars 2023: week-end tra cinture e trofei al PalaMangano di Sant’Agata Militello

Asd Contact e Asd Energy, il resoconto di una giornata ricca di emozioni

Il 24 e 25 giugno è stato un week-end intenso di emozioni e soddisfazioni per i ragazzi del Maestro Angelo Cirilla e del Maestro Eugenio Alessandro.

A conclusione dell’anno sportivo 2022/23 molti dei fighters dell’Asd Contact e dell’Asd Energy nel pomeriggio di sabato hanno sostenuto gli esami di cintura, così che il “lavoro” l’impegno e il sacrificio degli ultimi mesi è stato ricompensato con un avanzamento di grado che tanto carica i ragazzi e tanto più li avvicina e, in alcuni casi (per le cinture più alte), li proietta sempre più alle competizioni agonistiche sotto le ali attente della FEDERKOBAT (dal 24 maggio 2023 promossa FSN – Federazione Sportiva Nazionale), seguiti dai loro instancabili ma altrettanto esigenti maestri e istruttori e non da meno, anzi, dai genitori che li supportano sotto ogni punto di vista.

Domenica 25 giugno 2023 all’interno del “PalasportMangano” di Sant’Agata di Militello si è tenuto lo “SPAR WARS 2023” in cui kickboxers grandi e piccini dei Maestri Cirilla e Alessandro si sono affrontati e confrontati in alcune gare all’insegna del divertimento e della competizione.

Hanno cominciato gli atleti più piccolini con un percorso a cronometro.. dovevate vedere come brillavano gli occhi di alcuni genitori!!!.

Nella seconda fase gli allievi della Asd Energy e dell’Asd Contact si sono sfidati sul tatami.

Che dire… un vero è proprio spettacolo di sportività dove a farne da padrone è stato un sano e corretto agonismo che è cardine nella kickboxing tant’è che il motto in cui si fonda è “o si vince o si impara”.

Un ringraziamento va fatto a tutti i genitori che hanno permesso tutto questo. Ed ancora volevamo ringraziare la dottoressa Maria Rosaria Catalioto della SSD Wellext che ha concesso gli spazi del PalasportMangano e per ultimo ma non per importanza, i Maestri Angelo Cirilla e Eugenio Alessandro. Grazie, grazie, grazie.

Ci rivediamo a settembre per ricominciare con l’entusiasmo di sempre. Buona estate.

Prossimo appuntamento è questo fine settimana dal 30 giugno al 2 luglio a CalanovellaMare per lo stage regionale “Kick Energy 2023” dove sono attesi alcuni tra i più noti Maestri della kickboxing nazionale e tanti atleti da tutta la Sicilia e non solo.

Vi terremo aggiornati…