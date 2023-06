LIBRI – “Terra della Ficarra”

Questo “prezioso” commentario alle fonti archivistiche, bibliografiche e cartografiche si avvale della prefazione di Michele Fasolo e della postfazione di Daniele Macris

la Casa Editrice scrive, presentandolo:

A ridosso della costa tirrenica siciliana, molto accattivante e diversificata per connotazioni naturali, si alzano i monti Nebrodi. In quest’area trova collocazione Ficarra, quasi un borgo, disteso su un dolce pendio e coronato di verdi campagne. Attraverso un approccio multidisciplinare se ne ricostruisce in quest’opera il vivace ritratto che emerge dalle fonti: i diplomi medievali, le descrizioni letterarie degli eruditi del Cinquecento, le cartografie storiche, i dizionari corografici. L’analisi di questi documenti impone di ricodificare la narrazione storica che si è data finora del territorio, tenendo stavolta conto in primo luogo del sostrato bizantino, a vocazione rurale, sul quale si sarebbe poi innestato il dominio normanno, cui si deve la fondazione del borgo incastellato vero e proprio. Di questo spicchio di Sicilia, ora spietata e selvaggia, ora generosa e amabile, Ficarra continua a vivere i secolari problemi e le esasperate contraddizioni, in un paesaggio ormai mutato rispetto ai secoli passati ed entro cui si sono incuneati frammenti di modernità deformanti un’essenza umana ed artistica da difendere, pur nell’adesione ai cambiamenti inevitabili della civiltà moderna.