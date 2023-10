LIONS E LEO CAPO D’ORLANDO – La prevenzione visiva pediatrica fa centro a Brolo nella Giornata mondiale della vista

Lo screening visivo ed ortottico rientra nel programma Vista Bambini- Sight for kids, campagna di prevenzione dell’ambliopia o occhio pigro

Giovedì 12 ottobre 2023 presso la Sala Comunale Rita Atria di Brolo sono state effettuate 34 visite gratuite per i bambini tra i 3 e 5 anni dell’Istituto Comprensivo di Brolo- Scuola dell’Infanzia, perché proprio da loro inizia la prevenzione. Dei bambini esaminati 6 dovranno fare un controllo specialistico oculistico completo in quanto alcuni hanno evidenziato un sospetto rischio di ambliopia. Lo screening visivo ed ortottico rientra nel programma Vista Bambini- Sight for kids, campagna di prevenzione dell’ambliopia o occhio pigro, curato dalla Dott.ssa Marisa Briguglio, oculista pediatrica, Delegata Lions Distretto 108 Yb Sicilia e dall’ortottista Dott. Carmelo Scafidi.

Ad accogliere i piccoli in un’atmosfera giocosa vi era il 2 vice governatore Diego Taviano, il presidente del Lions Club Capo D’Orlando Orazio Renato Longo e del Leo Club Carmelo Scafidi, i soci Maurizio Rifici, Sara Ceraolo e la Leo Francesca Taviano.

Presenti anche nell‘organizzazione Marisa Briguglio, Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute e Rosaria Campo, Riferimento Civico Comunale.

L’Amministrazione Comunale con l’Assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Cono Condipodero hanno messo ha disposizione l’Ufficio Servizi Sociali per le prenotazioni, gestite dalla Dott.ssa Stefania Saitta, Assistente Sociale.

“La prevenzione non va persa di vista, come sostiene la Dott.ssa Briguglio, e soprattutto il Lions International ha a cuore le migliaia di persone che soffrono di problemi legati alla vista.

Tutti soddisfatti, soprattutto i genitori, per questa iniziativa rivolta ai piccoli, adulti di domani.