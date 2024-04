LUTTO NEL WEB SICILIANO – Si è spenta nonna Carmela, era apprezzata per ricette e tradizioni

Tristezza nelle redazioni di Bella Sicilia e Onda TV

Si è spenta nella notte “Nonna Carmela”. La nonnina di San Pier Niceto, nel messinese, da qualche anno si era fatta apprezzare da milioni di followers grazie alle sue ricette della tradizione e a tanti altri video diventati virali.

Amata per la sua semplicità aveva voluto tramandare, in particolare ai giovani, le tradizioni legate alla sua terra e per questo aveva accettato l’invito dell’associazione Vivo in Sicilia per divulgare i suoi saperi con vari video e dirette riuscendo in poco tempo a conquistare fan da tutto il mondo sui canali social di Bella Sicilia, VivoMangiando e CiboDoc e sulla rete televisiva OndaTv

Il mondo del web siciliano perde quindi uno dei suoi personaggi più amati, Nonna Carmela.

La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nei cuori dei familiari e dei numerosi seguaci che l’hanno amata e seguita. Moglie e mamma esemplare era presto diventata la nonnina che sul web e in tv dispensava preziosi consigli, raccontava aneddoti, e portava avanti con orgoglio i valori e le tradizioni del passato.

In lei ognuno rivedeva la dolcezza di una mamma e la sapienza tipica delle nonne. Indimenticabili i video sulla preparazione del pane, del sapone all’olio di oliva fatto in casa, dei pomodori a scocca e delle svariate ricette siciliane. Il suo impegno era stato ripagato da un’ondata di affetto e ammirazione senza limiti. Nelle scorse ore la nonnina messinese si è spenta, all’età di 71 anni a seguito di una terribile malattia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 3 Aprile, alle ore 16, presso la Chiesa Madre di San Pier Niceto.