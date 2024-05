MAGGIO DEI LIBRI – A Tindari si presenta il libro “Sicilia, Grecia, Magna Grecia”

Sabato 25 maggio, giardino bizantino di Tindari

Nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” e del calendario di eventi “Narrazioni” avrà luogo sabato 25 maggio, presso il giardino bizantino di Tindari, sede della Pro Loco, la presentazione del Libro: “Sicilia, Grecia, Magna Grecia” di Caterina Greco e Flavia Frisone, con la collaborazione di Elisa Bonacini a cura di Italia Nostra Presidio Nebrodi. Dopo i saluti di Guglielmo Maneri, Presidente di Italia Nostra Territoriale, introdurrà i lavori e modererà Angela Pipitò, Responsabile di Italia Nostra Presidio Nebrodi. Sarà presente l’archeologo Massimo Cultraro, Direttore di ricerca CNR-ISPC, dell’Università di Palermo che dialogherà con Caterina Greco, già Direttore del Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo. Il libro racconta la bellezza dei reperti provenienti dai vari Musei archeologici della Sicilia, della Grecia e dell’Italia peninsulare esposti di recente nella mostra “Sicilia/Grecia/Magna Grecia. E dunque quello che cercavo sono (Odisseo Elitis) allestita nel Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas“ di Palermo dal 23 dicembre 2023 al 31 marzo scorso.

Filo conduttore del libro è il viaggio, una barca che solca le onde del mare in grado di creare una fitta rete di rapporti sociali, culturali ed economiche fra Grecia, Sicilia e Magna Grecia. Capolavori che si incontrano dalle metope dei templi di Selinunte a quelli dell’arte greca come il rilievo dell’Atena pensosa proveniente dal Museo nazionale dell’Acropoli di Atene e dell’arte magno-greca come il monumentale cratere apulo de pittore di Licurgo proveniente dal Museo Nazionale Ruvo di Puglia.

E ancora tanti altri preziosi reperti provenienti da numerosi Musei Archeologici in una narrazione corale da oriente a occidente che sarà possibile rivivere partecipando all’incontro, nelle immagini proiettate che verranno commentate dall’autrice del libro. L’incontro si svolgerà all’interno del giardino bizantino di Tindari, splendida cornice con lo sfondo delle mura dell’antica Tyndaris, luogo ideale per la presentazione di questo libro.