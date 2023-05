MAJORANA – Promozione della salute e Sussidiarietà all’educazione civica

“Salute come bene comune”: la dottoressa Selene Imbesi incontra gli studenti del Majorana

Si è avviato a conclusione il PROGETTO DI SUSSIDIARIETÀ ALL’EDUCAZIONE CIVICA USR SICILIA, RETE CIVICA DELLA SALUTE “Salute come Bene Comune” con il terzo appuntamento tenutosi martedì 16 aprile presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana”, dei tre calendarizzati nel corrente anno scolastico, notevole occasione di riflessione e approfondimento sull’importanza della diagnosi e della cura corretta delle malattie allergiche.

Ospite e relatrice la dottoressa Selene Imbesi, allergologa e immunologa molto stimata e apprezzata, che dopo i saluti del dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, della Tutor Rete Civica per la salute dott.ssa Sara Salzano e della Referente d’Istituto prof.ssa Rossella Scaffidi, ha relazionato sul tema “Allergie e intolleranze alimentari” offrendo alla platea di studenti riuniti in aula magna una ricca e dettagliata disamina sulla definizione di allergia, sulla necessità di una corretta distinzione fra reazioni allergiche tossiche e non tossiche, sulle reazioni avverse agli alimenti di maggiore rilevanza, tra cui le allergie alimentari, l’allergia al nichel contenuto negli alimenti, la celiachia e l’intolleranza al lattosio e presentando al contempo le metodologie diagnostiche.

“E’ estremamente importante entrare nel mondo delle allergie e delle intolleranze alimentari con concetti più semplici possibili – ha precisato la dottoressa – poiché in un mondo pieno di falsi miti e intolleranze alimentari, ognuno di voi possa avere delle basi essenziali ma certe per non andare incontro ai test che oggi, spesso, vengono proposti e che non hanno alcuna attendibilità, né validità scientifica”. L’esposizione precisa e puntuale, il supporto di slides informative e la modalità interattiva, che ha portato i giovani studenti a rivolgere spontaneamente alla giovane professionista numerose domande, cui ha risposto con cordiale disponibilità e profonda competenza, hanno caratterizzato l’evento, rendendolo un momento per tutti, a vario titolo, illuminante e oltremodo arricchente.

L’attività rientra nel progetto educativo “Salute come Bene Comune”, organizzato dal nostro istituto in collaborazione con USR Sicilia, Rete Civica della Salute e si propone di rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie dell’eventuale impatto delle malattie allergiche in età adolescenziale sul rendimento scolastico, oltre che a nuocere alla salute, inserendosi a pieno titolo nell’offerta di un istituto che persegue la piena formazione dei propri studenti. “L’impegno del Majorana – commenta infatti il dirigente, prof. Castrovinci – si alimenta di buone e ponderate pratiche, finalizzate alla preparazione dei propri studenti per l’inserimento nel mondo del lavoro, per il proseguimento degli studi, dando loro la possibilità di essere più indipendenti e di conseguenza più responsabili, ma sempre e comunque volte alla promozione di saperi e competenze spendibili nella vita di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri”.