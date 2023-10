MANAGERS DI SUCCESSO – Anche il CEO di Pistì, Nino Marino, tra i 100 selezionati da Forbes

Hanno fondato società di successo, sono al timone di multinazionali e hanno alle spalle carriere internazionali. Anche quest’anno Forbes Italia ha selezionato 100 nomi di uomini e donne – di seguito riportati in ordine alfabetico – che, con una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del futuro.

È siciliano uno dei 100 migliori innovatori under 30 secondo Forbes

Nino Marino, CEO di Pistì, è tra i 100 manager e imprenditori selezionati da Forbes nel 2023.

Un riconoscimento importante concesso a uomini e donne, che nel corso del tempo hanno fondato società di successo e si sono distinti per la loro capacità d’impresa, la loro lungimiranza e la loro leadership innovativa. Tra i primi commenti quelli della stessa azienda: “Per tutta la famiglia Pistì è una notizia emozionante che ci riempie di orgoglio”. Lo stesso manager, che è di Brolo, ha commentato: “Stupore, emozione e gratitudine è quello che ho provato non appena ho appreso di trovarmi tra i migliori “100 top manager secondo Forbes “per il 2023. Un grazie con tutto il cuore ai miei collaboratori e tutte le persone che mi stanno quotidianamente accanto !Un grazie speciale alla mia famiglia per esserci sempre!”.

Un importante riconoscimento per un imprenditore siciliano selezionato da Forbes come uno dei 100 manager e imprenditori nel 2023

Forbes Italia Celebra Nino Marino, CEO di Pistì, tra i Top Leader

Anche quest’anno, Forbes Italia ha svelato la sua lista dei 100 manager e imprenditori del 2023, individuando uomini e donne di spicco che incarnano una leadership innovativa, orientata al digitale e sensibile alle questioni di sostenibilità. In questo gruppo selezionato con grande cura e attenzione, emerge con orgoglio un nome che fa onore all’imprenditoria siciliana: Nino Marino, CEO di Pistì, un’azienda con sede a Bronte, Catania. Fondata da Nino Marino e Vincenzo Longhitano, Pistì è una testimonianza vivente dell’eccellenza nella lavorazione di prodotti di altissima qualità, con un ingrediente principale che caratterizza i loro prodotti: il pistacchio.

La notizia dell’inclusione di Nino Marino tra i migliori manager e imprenditori del 2023 da parte di Forbes ha suscitato grande soddisfazione nell’intero settore dell’imprenditoria siciliana.

La famiglia Pistì, insieme a tutto il team, è stata travolta dall’emozione e dall’orgoglio, poiché questo riconoscimento non fa che confermare l’impegno incessante e l’amore per la tradizione siciliana che sono alla base di questa azienda.

La storia di successo di Pistì è nata dall’ingegno e dalla passione di due amici, Nino Marino e Vincenzo Longhitano, che nel lontano 2001 decisero di unire le loro forze per promuovere i tesori gustosi della loro amata Sicilia. Il loro amore per la terra li ha spinti a fondare un piccolo laboratorio artigianale di dolci siciliani, con l’obiettivo di utilizzare solo materie prime di alta qualità, tra cui il celebre pistacchio di Bronte.

La combinazione di ingredienti di prima qualità e un costante impegno nella perfezione della loro arte ha permesso a Nino e Vincenzo di catturare rapidamente l’attenzione del pubblico e di farsi notare nelle fiere più prestigiose del mondo culinario.

Il successo della loro impresa è stato tale che hanno deciso di investire in uno stabilimento produttivo di 400 metri quadri situato nell’area artigianale di Bronte. Questa mossa ha permesso loro di ampliare l’attività, che oggi conta ben 200 dipendenti altamente specializzati. Un dato affascinante è che il team di Pistì è composto per il 90% da donne sotto i 40 anni, dimostrando l’importanza dell’uguaglianza di genere e l’opportunità per le giovani professioniste di crescere in un ambiente di lavoro stimolante.

Uno dei prodotti più speciali e iconici di Pistì è la loro crema al pistacchio, realizzata con il 45% del miglior pistacchio, un frutto che ha origini lontane in Persia e che ora prospera alle pendici del maestoso Etna. Questo ingrediente prezioso è il cuore della loro attività e rappresenta un legame con le radici culturali della Sicilia.

L’arte di Pistì non si limita alla produzione di prelibatezze al pistacchio ma abbraccia la realizzazione di dolci tradizionali, creando un ponte tra passato e presente. Questa dedizione alla tradizione e all’innovazione, unita alla creatività e professionalità dei loro uomini e donne, ha fatto sì che Pistì fosse riconosciuta in tutto il mondo come un simbolo dell’eccellenza siciliana.

L’inclusione di Nino Marino tra i primi 100 manager e imprenditori di Forbes Italia nel 2023 è un risultato straordinario che celebra non solo il successo individuale ma anche il contributo di Pistì all’economia e alla cultura della Sicilia. Questo riconoscimento conferma la forza dell’impresa siciliana e la sua capacità di emergere a livello internazionale. La storia di Nino Marino e Pistì è un esempio ispiratore di come la passione, la dedizione e l’amore per la tradizione possano portare a risultati straordinari, meritando il riconoscimento di una delle riviste più autorevoli del mondo, Forbes.

Ecco gli altri…

Alberto Alemagna

ad e cofondatore di Ta Milano

Nerio Alessandri

fondatore e presidente di Technogym

Alberto Antolini

ceo di Antolini

Benedetta Arese Lucini

cofondatrice di Otter Finance

Stefano Aversa

chairman emea e vice-chairman global di AlixPartners

Andrea Bagnolini

direttore generale di Assobirra

Antonio Barani

ceo di Renergia

Catia Bastioli

ceo di Novamont

Riccardo Bellini

ceo di Parkingo Group

Nicolò Bellorini

vice presidente divisione MX di Samsung Electronics Italia

Pier Silvio Berlusconi

ceo di Mediaset

Alessandro Bernini

ceo di Maire Tecnimont

Carlo Bertelli

ceo di Kama Sport

Alessandro Berton

presidente e fondatore di Dblido e presidente di Unionmare Veneto

Michele Bonfiglioli

ceo di Bonfiglioli Consulting

Andrea Boragno

ceo di Alcantara

Luca Brambilla

direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica

Alessandro Bulfon

ceo di Angelini Technologies

Danilo Calabrò

ad e dg di Schindler

Fabrizio Cameli

fondatore di Talenti Outdoor Living

Carlo Caporale

ad di Wyser Italia

Alice Carli

executive brand advisor per lusso e lifestyle di Formia

Alessandra Carra

ceo di Feltrinelli

Andrea Casaluci

ad di Pirelli

Dario Caspani

country manager Italia di Usm

Danilo Cattaneo

ceo di InfoCert

Pierluigi Cocchini

ceo di La Rinascente

Giulio Cocci

ceo di Elica

Erica Coletta

direttore globale risorse umane di Mars Petcare

Nicola Coropulis

ceo di Poltrona Frau

Regina Corradini D’Arienzo

ad di Simest

Fabrizio Curci

ceo di Marcolin

Fabio De Cillis

head of Italy di Ig

Fabio De Petris

ceo di British American Tobacco

Matteo De Tomasi

ceo di Michelin Italiana

Alessandro Decio

ad e dg di Banco Desio

Claudio Descalzi

ceo di Eni

Gianluca Di Tondo

ceo di Barilla

Veronica Diquattro

ceo global markets di Dazn

Didier Ellena

general manager di Jti

Nicola Fabbri

ceo di Fabbri

Cinzia Falasco Volpin

general manager di Zentiva

Rodolfo Falcone

country manager Italy di Red Hat

Stefano Fassone

ceo di Spin-TO

Giorgio Ferraris

ceo di Fine Foods

Manuela Franchi

ceo di DoValue

Alberto Galassi

amministratore delegato di Ferretti Group

Roberto Gigio

presidente e ceo di Coldwell Banker Italy

Riccardo Iovino

ceo di EdiliziAcrobatica

Joanne Jervis

general manager di Daiichi Sankyo

Federico Leproux

ceo di TeamSystem

Gianluca Lo Stimolo

ceo di Stand Out Agency

Alessandro Loprieno

ceo di WeShort

Stefano Luisotti

ceo di Vianova

Thomas Ma

general manager Italy di Xiaomi

Fabio Maccari

ceo di Salov Group

Mauro Macchi

presidente e ad di Accenture Italia

Giorgio Maggiani

presidente cda di Dynamicom Education

Nino Marino

ceo di Pistì

Onofrio Mastandrea

regional vice president, general manager di Incyte

Renato Mazzoncini

ad di A2A

Andrea Mazzucchelli

general manager di Podere Cavaga

Stefan Konrad Mendez

managing director di Verisure Italy

Carlo Messina

consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo

Giovanni Messina

Italy & France general manager di Stannah

Maria Teresa Minotti

director Italy di PayPal

Federica Minozzi

ceo di Iris Ceramica Group

Sergio Momo

ceo di Xerjoff Group

Matteo Morandi

ceo di Percassi Retail

Mauro Mordini

country manager Italia e Malta di Iwg

Stefano Munaretto

ad di Instabilelab

Guido Sicuro Musetti

presidente di Caffè Musetti

Chiara Nasi

presidente e ceo di Cir food

Marcello Negri

cofondatore di Genuina Pet Food

Pietro Nicastro

ceo e fondatore di Loewengrube

Marco Nocivelli

ceo di Epta

Savino Novelli

ceo di KDistribution

Andrea Orcel

ad di UniCredit

Giuseppe Pacotto

ceo di Tesisquare

Mara Panajia

presidente e ad di Henkel Italia

Stefano Pancari

fondatore di Rock’n’safe e Safer Agency

Lorena Pelliciari Fineco

chief financial officer e presidente del Comitato manageriale per la sostenibilità

Gian Luca Perris

ceo di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

Claudio Petrocelli

ceo di Movesion

Marco Piantanida

ceo di Haribo

Manuel Piscello

presidente di Valori

Calogero Polizzi

ad di Swatch Group Italia

Fabio Porreca

chairman e fondatore di Svicom

Stefania Radoccia

managing partner tax & law di Ey Italy

Giovanni Rancé

ad e direttore creativo di Rancè 1795

Nicola Risatti

presidente e amministratore delegato di Blu Hotels

Enrico Romano

ceo di Nicolis Project

Luca Rossi

president Idg di Lenovo

Ugo Salerno

ceo di Rina

Renato Scaffidi

ceo di Air Europa

Pietro Sella

ad e dg di Banca Sella Holding

Marco Tripi

ad di Almaviva

Giulio Trombetta

ad di Costadoro e presidente exclusive brands Torino

Massimo Tuzzi

ad di Holding Terra Moretti

Benedetto Vigna

ceo di Ferrari