MANAGERS & IDEE – Giancarlo Campisi, con Meccatronica e Tim per l’innovazione digitale in Sicilia

Meccatronica e Tim per l’innovazione digitale in Sicilia

Meccatronica in Sicilia le soluzioni più innovative per le aziende

Il Distretto Meccatronica della Sicilia e TIM, nei giorni scorsi, hanno firmato un accordo di collaborazione nel quadro del progetto Smart District promosso dal gestore delle Telecomunicazioni in tutta Italia. Meccatronica sarà così uno dei 140 distretti italiani per cui TIM si impegna ad affiancare le imprese per accelerare il processo di trasformazione digitale.

Alla firma dell’accordo erano presenti, oltre all’Ing. Antonello Mineo, presidente del distretto e il Responsabile Business SUD di TIM, Ing. Francesco D’Angelo, Giancarlo Campisi, titolare di TWINET da oltre 25 anni Agenzia TIM Business Partner, e Calogero Liotta, Consigliere del Polo Meccatronica Valley.

Questi ultimi si impegneranno a mettere in campo tutte le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi della partnership gestendo il raccordo tra le due organizzazioni.

Nei prossimi giorni saranno avviati i primi progetti che includono anche attività formative/informative che TIM offrirà anche attraverso le proprie aziende partner Noovle, Olivetti, Telsy e Sparkle.

E’ stata espressa da tutti grande soddisfazione per le potenzialità del progetto che metterà a disposizione delle aziende della Meccatronica in Sicilia le soluzioni più innovative: dall’automazione alla manutenzione da remoto dei macchinari, dalle soluzioni cloud alle tecnologie per la sicurezza con soluzioni di videosorveglianza, dalla gestione della logistica alle flotte aziendali.