MICHELE ISGRO’ – Le sue foto sul National Geographic, diffuse in tutto il mondo

Il tramonto di Gioiosa Marea su due riviste in Grecia, il panorama di Gangi sulle riviste in Thailandia

La fotografia di Michele Isgrò protagonista ancora una volta della scena mediatica internazionale. La prestigiosa rivista scientifica National Geographic nelle scorse ore ha pubblicato un articolo relativo alle recenti attività dell’Etna scegliendo come immagine di copertina una foto di Michele Isgrò scattata durante l’eruzione dello scorso 16 Luglio.

The National Geographic Magazine è la rivista scientifica mensile più diffusa al mondo, tradotta in 31 lingue diverse, con ben cinquanta milioni di lettori al mese. L’articolo è stato scritto dalla Giornalista Patricia Mir della redazione Spagnola mentre la foto è stata scattata da Michele Isgrò con un teleobiettivo dalla strada provinciale che collega Montalbano Elicona a Floresta, nei pressi dell’incrocio di Favoscuro

Soddisfazione per Michele Isgrò che non è nuovo a questo genere di diffusione globale. Nel tempo le sue foto hanno sempre generato attenzione e visibilità per il territorio, da diversi anni collabora con l’agenzia fotografica mondiale Getty Images con un proprio portfolio nel sito Istock by Getty Images declinato alla sezione fotografia editoriale. La foto dell’Etna non è la sola a girare per riviste del mondo, nei mesi scorsi la foto del tramonto di Gioiosa Marea (Messina) è stata pubblicata su due riviste in Grecia, mentre il panorama e la processione delle Palme di Gangi (Palermo) risultano pubblicate in alcune riviste asiatiche in Thailandia. Importanti diffusioni sono state anche le pubblicazioni su Photo Vogue con i panorami della Rocca di Novara di Sicilia e un report fotografico su Terme Vigliatore pubblicato anni fa nel Travel Book Wellness di Trenitalia e ancora presente sul sito internet.

Michele Isgrò che principalmente è specializzato nella Fotografia di Moda non ha mai posto limiti alla propria passione, partendo dalla provincia messinese ha raggiunto importanti sfilate in diverse location europee intrecciando rapporti con Fotografi di Moda, Stilisti e addetti ai lavori del mondo mediatico.

Collaboratore dell’emittente televisiva OndaTV in questo fine settimana sarà a Firenze per il Salone Internazionale del beachwear “Maredamare” riferimento assoluto nella moda mare europea con oltre 250 collezioni di griffe nazionali e internazionali specialisti del settore, mentre a settembre raggiungerà Parigi per fotografare il Salone Internazionale della Lingerie Paris Curve Interfiliere.

“La fotografia mi consente di esprimere molti contenuti dei miei studi artistici, dice Michele Isgrò, cogliere la bellezza del paesaggio come la creatività di artisti della moda, stilisti, modelle. Vivere in provincia per certi versi può rappresentare una ulteriore sfida e ma non è stata mai ostacolo, con la passione si supera ogni difficoltà e ogni distanza. Fiero di contribuire a diffondere il bello sempre e comunque”