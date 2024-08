MITO & STORIA – L’Augustea, il 18 agosto, li fa rivivere tra i monumenti di Tindari

Il 18 agosto, l’area archeologica di Tindari si prepara a ospitare la settima edizione di Tyndaris Augustea, un evento culturale unico che, attraverso uno spettacolo itinerante, farà rivivere la storia e i miti di questo antico sito.

Organizzato dal Parco Archeologico di Tindari, diretto dall’architetto Domenico Targia, e dalla Proloco di Patti, presieduta da Nino Milone, l’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della cultura e dell’archeologia.

Il progetto, nato nel 2018 per volontà di Anna Ricciardi, oggi direttrice artistica del Parco Archeologico, è un esempio di come la cultura possa essere valorizzata attraverso forme innovative e coinvolgenti come il “site specific”, una formula che permette di vivere i luoghi storici in modo immersivo e diretto.

«Tyndaris Augustea è un progetto culturale che abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere con forza, in linea con gli obiettivi di valorizzazione dell’area archeologica di Tindari e di tutti i siti che compongono l’ambito territoriale», afferma il direttore Targia. L’iniziativa è parte integrante della rassegna “Il Sorriso degli Dei”, un ampio programma culturale che mira a promuovere i tesori della Sicilia.

Lo spettacolo itinerante attraverserà i principali monumenti del sito, con una particolare attenzione all’Insula IV e alla Domus Romana. Il tema centrale di quest’anno sarà il Thumos, l’anima emozionale per gli antichi greci, una forza interiore che spinge gli individui a compiere azioni eroiche. «Il 18 agosto Tindari diverrà una sorta di epicentro emozionale e i suoi monumenti si trasformeranno in luoghi dell’anima», spiega Ricciardi, sottolineando il ruolo centrale di Cesare Ottaviano Augusto, l’imperatore che rese Tindari una colonia augusta.

Tra i protagonisti dello spettacolo ci sarà l’autore, regista e attore Elio Crifò, che guiderà il pubblico attraverso tre rappresentazioni in altrettanti luoghi simbolici del sito. Nell’agorà, l’imperatore Augusto discuterà di Potere e Politica, mentre all’interno dell’Insula, Socrate converserà con figure storiche come Agamennone e Achille per esplorare i misteri dell’anima.

Il terzo spettacolo, ambientato nel teatro greco, sarà una vibrante interpretazione di Antigone, con la regia di Cinzia Maccagnano. Il cast, che include attori di spicco come Edoardo Siravo e Alessandra Salamida, darà vita a una serata ricca di emozioni e riflessioni.

La Proloco di Patti, co-produttrice dell’evento, gioca un ruolo fondamentale nella sua realizzazione. «La Proloco di Patti ha inteso promuovere un progetto culturale nazionale capace di esaltare Tindari e i beni culturali ad essa connessi», dichiara il presidente Nino Milone, sottolineando l’importanza del teatro e della diffusione culturale come strumenti per valorizzare il territorio.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.15, con apertura dei cancelli alle 18.45.

Considerato il numero chiuso, è necessaria la prenotazione, disponibile anche online. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura di Tindari, in un contesto suggestivo e affascinante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare tyndarisaugustea@gmail.com o chiamare i numeri indicati.



Info e prenotazioni tyndarisaugustea@gmail.com +39 376 093 8117/349 555 8660

Spettacolo a numero chiuso (Prenotazione obbligatoria per chi non acquista on-line)

Per i docenti ticket a 15,00 euro