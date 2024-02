MOSTRE, ARTE, ARISTI – “Societas Siciliae” dal 10 marzo a Catania per la valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana

A cura di Mario Bronzino e Gianluca Collica. tra gli artisti partecipanti anche Mauro Cappotto insieme a Francesca Baglieri, Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, Francesco De Grandi, Francesco Di Giovanni, Daniele Franzella, Francesco Lauretta, Filippo La Vaccara, Andrea Mangione, Marco Mangione, Gabriele Massaro, Carmelo Nicosia, Rossella Poidomani, Francesca Polizzi, Laura Scalia, Michele Spadaro, Sasha Vinci e Pero Zuccaro.

10 marzo 10 maggio 2024



La Collica & Partners ha il piacere di annunciare “Societas Siciliae”, l’inaugurazione di una mostra e di un progetto che presentano uno specifico contesto siciliano, costituito da diversi protagonisti quali artisti, galleristi, collezionisti, curatori e altri attori coinvolti nella valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana.

“Societas Siciliae”

Il termine latino Societas denota molteplici significati e processi: società, comunità, unione, connessione, vincolo, rapporto, relazione, partecipazione, complicità, società di valori e contributi, compagnia, associazione commerciale, confederazione, alleanza, patto, unione politica. Ma che significato possono assumere questi termini nelle attuali condizioni in Sicilia la cui specialità sembra non essere altro che un velenoso isolamento, quello del branco di cani sciolti senza una guida? Da Palermo a Catania, le rivalità rimangono per lo più territoriali; sul fronte culturale ci si lascia avvolgere nel silenzio, nel gioco dello svelamento improvviso, onde non farsi scoprire da lupi, nemici.

in via Pirandello 1, San Gregorio di Catania

Societas è quindi il presupposto per fare comunità delle individualità e superare il vincolo del particolarismo che sembra condizione innata dell’isola.

Societas vuol essere un progetto di associazionismo – come modestamente abbiamo imparato, nella storia dell’arte, dalla Royal Academy alla Secession – che, attraverso la convergenza delle variegate figure che compongono il panorama siciliano, possa attivare sinergie sia sul territorio sia a livello nazionale e internazionale, proponendo azioni per la ricerca e la valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana. Due contesti propedeutici, questi, ancorché autonomi: da un lato un’idea di promozione intesa soprattutto nei rapporti tra curatela e informazione, dall’altro, un supporto critico che ne implementi la dimensione intellettuale.

Senza, lo scenario artistico siciliano non può che rimanere subordinato alle mire mercantilistiche di altre, esogene, realtà e istituzioni, più consolidate e riconosciute.

gli artisti

La mostra è a cura di Mario Bronzino e Gianluca Collica, conta della collaborazione con la Rizzutogallery di Palermo e coinvolge i seguenti artisti: Francesca Baglieri, Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, Mauro Cappotto, Francesco De Grandi, Francesco Di Giovanni, Daniele Franzella, Francesco Lauretta, Filippo La Vaccara, Andrea Mangione, Marco Mangione, Gabriele Massaro, Carmelo Nicosia, Rossella Poidomani, Francesca Polizzi, Laura Scalia, Michele Spadaro, Sasha Vinci, Pero Zuccaro.

l’Open Space Technology

Inoltre la mostra farà da sfondo al primo Open Space Technology dal titolo: Societas Siciliae. Ricerca e valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana, che si terrà il 6/7 Aprile 2024. Due giornate studio su ricerca e valorizzazione, con autorevoli esponenti del mondo dell’Arte, di quello Accademico e delle Istituzioni.

Societas Siciliae è il frutto di una riflessione polifonica che ha coinvolto diversi soggetti oltre a quelli già menzionati. Per il loro stimolante contributo vogliamo in particolare ringraziare Pinella Di Gregorio e Isidoro Mazza dell’Università di Catania, Giulia Caruso di Viaraffinerie e Andrea Kantos del laboratorio Dimora Oz.

