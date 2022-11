MOSTRE – “Sabbia niura” di Enzo Currò alla galleria Spazioquattro

Esposizione da sabato 5 a giovedi 17 novembre 2022

“Sabbia niura” è un oceano di granelli che irrompe sulla tela e ne travolge le cose, ne costruisce le case. Così scrive Giusi Arimatea curatrice della mostra “Sabbia niura”, di Enzo Currò, che si inaugurerà sabato 5 novembre nei locali dell’Associazione Culturale Spazioquattro di via Ghibellina, 120 a Messina. L’artista, originario del catanese alle falde dell’Etna, dove trascorse l’infanzia, ha lavorato diversi anni in Francia e in quella terra lascia diverse opere monumentali, vetrate e strutture polimateriche che accendono di colore e luce mediterranea l’arte del vetro, tecnica particolarmente apprezzata sia nell’architettura religiosa che negli spazi pubblici. L’artista, però, ha voluto innovare portando nell’opera un elemento unico e affascinante: le polveri del suo vulcano, quelle impalpabili sabbie nere che si depositano grazie al vento sui paesi della Sicilia orientale ogni qualvolta dal vulcano s’alza un pennacchio di fumi e vapori. Saranno più di venticinque le tele, con la “sabbia niura”, che si potranno ammirare nelle due aree della galleria, e a dare luce alla mostra ci saranno due sculture molto particolari realizzate con il vetro, materiale con il quale Enzo Currò ha realizzato le vetrate istoriate del Santuario di Montalto. La mostra “Sabbia niura” si potrà ammirare fino al 17 novembre 2022 con orari, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle 20.00.

Artista: Enzo Currò

Evento: Mostra d’arte

Titolo: Terra niura

Esposizione: da sabato 5 a giovedi 17 novembre 2022

Luogo: Galleria Spazioquattro Via Ghibellina 120 – Messina

Orari: dal lunedi al sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00