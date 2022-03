MOVIMENTI IN MOVIMENTO – Salvatore Sanna di S.Agata Militello aderisce a Fratelli d’Italia

La nota dell’On. Elvira Amata (fdi)

AMATA: “ULTERIORE TESTIMONIANZA DI CRESCITA NEL TERRITORIO”

Salvatore Sanna, 47 anni, avvocato di Sant’Agata di Militello, già vicepresidente del consiglio comunale dal 2013 al 2018 e consigliere comunale dal 2018 ad oggi, attualmente capogruppo del gruppo consiliare indipendente “Un’altra Sant’Agata”, aderisce a Fratelli d’Italia con l’ufficializzazione del suo tesseramento.

Proveniente dal mondo dell’associazionismo cattolico, ancora oggi attivo nel mondo del volontariato associato, Sanna è impegnato costantemente nel supporto alle famiglie in difficoltà del territorio.

“La decisione di aderire a Fratelli d’Italia – dice Sanna – è legata anche all’attività politica al servizio dei cittadini e del territorio che sta portando avanti ormai da anni l’onorevole Elvira Amata -.

Arrivo nel partito di Giorgia Meloni con grande entusiasmo e con la consapevolezza che c’è tanto da lavorare per contribuire alla sempre maggiore crescita di Fratelli d’Italia”.

“L’arrivo di Salvatore Sanna – dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars – è una ulteriore testimonianza della crescita del partito sia in città che in provincia, come del resto un po’ ovunque in Sicilia. La sua esperienza al comune di Sant’Agata di Militello e la sua conoscenza del territorio al servizio dei più bisognosi potranno soltanto giovare al partito, nella consapevolezza che saprà offrire un importante contributo a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, in termini di idee e di proposte al servizio dei cittadini.

E’ evidente che il progetto di Giorgia Meloni, di una Destra coerente e alternativa alla Sinistra, continua ad essere entusiasmante e d attrattivo”.