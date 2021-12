MUSICANDO – Giovane musicista di Mirto si esibisce a Dubai con l’Orchestra nazionale dei conservatori italiani

14 dicembre alle ore 13.00, diretta streaming su canale you tube Italy Expo 2020

Ci sarà anche una giovane musicista di Mirto, Sabrina Percacciolo con il suo ottavino ad esibirsi insieme ad altri giovani musicisti con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani diretta dal Maestro Luisella Chiarini. Si apprende da un comunicato del Ministero dell’Università e Ricerca che domani 14 dicembre sarà protagonista all’Expo Dubai 2020 per raccontare come l’Italia, immersa nella realtà globale si stia preparando al futuro.

Tra gli eventi vi è appunto un concerto lirico-sinfonico che si terrà nel “Jubilee Park” di Dubai in presenza del Ministro dell’Università Maria Cristina Messa. Sabrina Percacciolo ha cominciato a suonare, fin da bambina, nella banda del suo paese ed ha coltivato questa passione musicale iscrivendosi al Conservatorio di Palermo e adesso insieme ad altri colleghi rappresenterà la Sicilia in una compagine musicale nazionale, in una manifestazione di grande valenza internazionale.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube di Italy Expo 2020 con inizio alle ore 13 del 14 dicembre (ore 16 di Dubai), per rimanere in rete per chi vorrà vederlo nei prossimi giorni.