OBIETTIVO LAVORO – A Sant’Agata di Militello, giornata di orientamento a tema lavoro e mobilità transnazionale rivolta ai giovani del comprensorio nebroideo

Orientamento, lavoro e mobilità transnazionale

Giorno 6 marzo 2024, alle ore 10.00, presso la sala conferenze del Palasport Mangano di Sant’Agata di Militello, EURES, Punto Locale Eurodesk di Sant’Agata di Militello, Progetto Policoro della Diocesi di Patti e Obiettivo Tropici, hanno incontrato gli studenti delle quinte classi del Liceo Linguistico “Sciascia Fermi”, dell’I.T.E.T. “G. Tomasi di Lampedusa” e dell’Istituto “San Michele” di Sant’Agata di Militello per una giornata di orientamento a tema lavoro e mobilità transnazionale.

Dopo i consueti saluti introduttivi della dott.ssa Valeria Fazio, Assessore alle Politiche Giovanili, e della dott.ssa Lia Caliri, referente EURES, è intervenuta l’équipe dell’agenzia “Obiettivo Tropici”, capitanata dal dott. Beppe Infarinato, presentando – alla nutrita platea composta da oltre cento studenti – il panorama delle offerte lavorative all’interno di suddetta agenzia. Subito dopo, ha fatto il suo intervento per EURES la dott.ssa Caterina Finanze, che ha parlato della rete EURES, dei servizi e delle opportunità lavorative in Europa. Nella mattinata, spazio anche a temi come Curriculum Vitae efficace e orientamento al lavoro grazie all’intervento del dott. Alessio Trusso, Animatore di Comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Patti. I lavori si sono poi conclusi con l’approfondimento delle opportunità di mobilità transnazionali, in particolare Erasmus Plus, Corpo Europeo di Solidarietà e DiscoverEU, a cura del dott. Gabriele Miceli, referente del Punto Locale Eurodesk di Sant’Agata di Militello.

Per tutta la durata dei lavori, alcuni referenti di “Obiettivo Tropici” hanno dato la possibilità ai giovani partecipanti di effettuare un primo colloquio conoscitivo, passaggio importante per un ipotetico percorso lavorativo all’interno dell’agenzia.

Obiettivo Tropici è una organizzazione italiana che opera nel settore turistico a livello nazionale ed internazionale. È attiva principalmente nell’dei servizi di animazione, intrattenimento e assistenza turistica. Ha sedi a Bari, Catania, Roma e Milano, collabora con i migliori Tour Operator e si contraddistingue per la professionalità del proprio staff, a cui offre una specifica formazione di base. L’agenzia ha fatto sapere, tramite EURES, che è alla ricerca di Animatori, Educatori, Artisti e numerose altre figure da assumere per lavoro presso strutture turistiche situate in molte località italiane e all’estero, nello specifico in Grecia, Spagna, Egitto, Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles o Caraibi.

È possibile inviare il curriculum vitae a info@obiettivotropici.it e per conoscenza a eures@regione.sicilia.it.