“OCCHIO AI BIMBI” – 32 bambini “osservati” durante lo Screening Visivo gratuito a Gioiosa Marea

L’iniziativa rientrava nel programma sociale del Lions Club Distretto Sicilia 108Yb “Screening Visivo dell’Infanzia – Occhio ai Bimbi”, promosso dal Lions Club e dal Leo Club di Capo d’Orlando con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea e la collaborazione dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Lo scorso sabato, il 12 Ottobre, durante la mattinata, presso l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea si è tenuto lo Screening Visivo gratuito per nonni e nipoti, evento rientrante nel programma sociale del Lions Club Distretto Sicilia 108Yb “Screening Visivo dell’Infanzia – Occhio ai Bimbi”, e in questo caso promosso dal Lions Club e dal Leo Club di Capo d’Orlando con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea e la collaborazione dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” del medesimo comune, rivolto ai bambini della Scuola Materna, al fine di fare prevenzione dell’ambliopia o occhio pigro ed altri disturbi visivi in età pediatrica.

Lo screening è stato effettuato ad opera dell’oculista pediatrica Delegata Distrettuale del service Occhio ai bimbi Dott.ssa Maria Briguglio e socia del Lions Club di Capo d’Orlando insieme all’ortottista Dott. Carmelo Scafidi, Presidente del Leo Club di Capo d’Orlando e sono stati visitati 32 bambini di 4 e 5 anni tra i quali sono stati riscontrati casi di ambliopia da approfondire con visita oculistica completa.

Sono intervenuti il sindaco del comune di Gioiosa Marea Giusy La Galia, il presidente di zona 10 della IV Circoscrizione Orazio Renato Longo, il presidente del Lions Club di Capo d’Orlando Sara Ceraolo e il presidente della Pro Loco di Gioiosa Marea Vitalba Bongiovì e numerosi altri soci delle medesime associazioni.