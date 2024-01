OPEN DAY AL TORRICELLI – Il tuo passaporto per il futuro

La formazione offerta dall’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello

Il 21 Gennaio 2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il 03 febbraio 2024, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, l’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello, guidato dalla dirigente scolastica Tamara Micale, accoglierà le famiglie, le studentesse e gli studenti che dal 18 gennaio al 10 febbraio saranno chiamati a scegliere per il proprio futuro. L’l’ITIS “E. Torricelli” offre ai giovani una formazione articolata e flessibile e rispondente all’esigenza di scegliere una scuola in grado di fornire competenze e abilità spendibili immediatamente in settori strategici del mondo del lavoro o dello studio universitario.

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie –Articolazione: Biotecnologie Ambientali, Indirizzo: Elettronica e Elettrotecnica – articolazione: 1 Elettronica- 2 Automazione, Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni: Articolazione: Informatica, Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia: articolazione: 1 Meccanica e Meccatronica- 2 Energia, Indirizzo:Trasporti e Logistica: Articolazione: conduzione del mezzo- opzione Conduzione degli apparati ed impianti marittimi e opzione Conduzione del mezzo navale o delle Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma (ITS Academy).

Il quadro orario delle discipline è volto alla preparazione di figure professionali molto richieste non solo nell’ambito delle strutture e delle aziende, ma anche nei settori dell’industria, delle professioni del mare e di tanti comparti della Pubblica Amministrazione.

L’OPENDAY mira, attraverso la presentazione dell’offerta formativa e la visita alle strutture dell’istituto, a infondere fiducia e orientare alla scelta le famiglie, le studentesse e gli studenti.

In questo percorso di scelta docenti, studentesse e studenti accoglieranno gli alunni della scuola secondaria di primo grado nei diversi e innovativi laboratori.

Chimica Materiali e Biotecnologie

Articolazione: Biotecnologie Ambientali

La didattica della specializzazione in Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie Ambientali prevede l’esecuzione di prove ed esperimenti, lo studio dei processi chimici e biotecnologici, esecuzione di valutazioni sui problemi relativi all’ambiente, la redazione di relazioni sui risultati ottenuti, analisi chimica e microbiologica di matrici ambientali (acqua, aria e suolo), la valutazione dei processi delle biotecnologie applicate all’ambiente e alla salute umana.

Recentemente il laboratorio del Dipartimento di Chimica dell’ITIS “E. Torricelli” si è notevolmente arricchito di strumentazione all’avanguardia per le biotecnologie e l’analisi chimica in traccia. Per quest’ultima in particolare è stato acquistato un Gascromatografo con spettrometro di massa di ultima generazione e tuttora presente solo nelle Università e nei laboratori di ricerca.

Il corso di studi in chimica e biotecnologie si distingue, inoltre, per la costante collaborazione con le Università di Messina e di Palermo dove gli studenti sono ospitati per svolgere attività didattiche teoriche e di laboratorio.

Elettronica e Elettrotecnica

Articolazione: Elettronica – Automazione

Il laboratorio di elettronica si occupa della progettazione, realizzazione e sviluppo di strumenti di misura, di acquisizione e di elaborazione dati sviluppando attività di assemblaggio e test.

Gli strumenti in dotazione al laboratorio sono:

– Oscilloscopi.

– Strumentazione di misura.

– Alimentatori.

– Generatori di funzioni.

– Macchine per la produzione di schede elettroniche.

– Software di progettazione e modellazione elettronica e di automazione.

Nei tre laboratori di Sistemi, Tecnologia ed Elettronica i ragazzi imparano ad usare gli strumenti realizzando progetti elettronici secondo un percorso stabilito. Dopo avere prodotto un calcolo analitico implementano il progetto su software dedicati, producono i lavori su bread-board ed infine realizzano i circuiti fissi.

Il laboratorio, grazie ai recenti finanziamenti PON, è dotato di un Robot collaborativo COBOTTA e un Plotter per la stampa dei circuiti elettrici.

Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione: Informatica

Networking: Collegare il Mondo

In un’era in cui la connettività è fondamentale, il laboratorio di Sistemi e Reti dà una formazione avanzata in networking. Gli studenti si immergono nelle tecnologie di rete più avanzate, apprendendo non solo le basi del funzionamento delle reti, ma anche le competenze necessarie per gestire e proteggere le infrastrutture di rete in un ambiente sempre più interconnesso.

Robotica: Costruire il Futuro

La robotica è un altro pilastro fondamentale. Qui, gli studenti sono introdotti ai principi della robotica, dall’assemblaggio di componenti alla programmazione di robot per svolgere compiti complessi. Questa esperienza pratica non solo stimola la creatività e l’innovazione, ma prepara anche gli studenti a una carriera in uno dei settori più promettenti della tecnologia.

Realtà Virtuale: Oltre i Confini del Reale

Il laboratorio ha recentemente sperimentato iniziative didattiche di realtà virtuale, portando gli studenti oltre i limiti del mondo fisico. Attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, gli studenti esplorano e creano ambienti virtuali, acquisendo competenze che sono sempre più richieste in vari settori, dalla progettazione di videogiochi alla simulazione di ambienti per la formazione professionale.

Intelligenza Artificiale: Il Nuovo Orizzonte

La novità di quest’anno è la sperimentazione Intelligenza Artificiale Generativa nella didattica e di applicazioni software specifiche. Gli studenti apprendono i fondamenti dell’IA, dall’apprendimento automatico alla visione artificiale, preparandoli a entrare in uno dei campi più rivoluzionari e in rapida evoluzione della scienza informatica. Tutto ciò pone le basi per lo sviluppo di competenze che saranno cruciali nel futuro prossimo del lavoro tecnologico.

Meccanica Meccatronica ed Energia

Articolazione: Meccanica e Meccatronica

Articolazione: Energia

L’indirizzo di specializzazione “Meccanica, Meccatronica ed Energia” presenta n.3 aule/laboratorio:

– Laboratorio di “Tecnologie meccaniche, di processi e prodotto”

– Laboratorio di “Sistemi ed automazione”

– Laboratorio di “Meccanica, macchine ed energia” e “Disegno, progettazione e organizzazione industriale”

Nel laboratorio di “Tecnologie Meccaniche” gli studenti svolgono attività pratiche su macchine utensili ed attrezzature speciali. In particolare nel secondo biennio e nel quinto anno, gli studenti svolgono esercitazioni pratiche su macchine utensili tradizionali quali: tornio parallelo e fresatrice. Nel corso del quarto anno e nel quinto anno, la formazione pratica si indirizza sull’uso di macchine utensili CNC quali: tornio a 8 utensili, fresatrice/pantografo con ampio piano di lavoro 1000x1000mm e fresatrice con n.8 utensili. Inoltre si svolgono lavorazioni a macchine speciali quali ad esempio l’elettroerosione. Nel corso degli anni di specializzazione gli studenti svolgeranno lavorazioni con sistemi CAD/CAM ed esercitazioni con stampante 3D, esercitazioni con sistemi di controllo non distruttivi (sistemi ad ultrasuoni e termocamera).

Nel laboratorio di “Sistemi ed Automazione”, gli studenti apprendono al terzo anno le basi di elettrotecnica e di elettronica, oltre alla logica booleana di base per la programmazione di sistemi automatici con attuatori elettropneumatici utilizzando controllori programmabili (PLC) della Siemens e Omron. Nel corso delle attività pratiche saranno svolte inoltre lo studio di sensori e trasduttori fondamentali per l’automazione.

Nel laboratorio di “Meccanica” e “DPOI”, le attività principali saranno centrate sulle esercitazioni pratiche e risolutive di dimensionamento meccanico. Inoltre, sarà potenziato l’uso del CAD per il disegno con PC. E’ previsto lo studio meccanico di un go-kart nelle sue singole parti in uso al laboratorio di “Tecnologie meccaniche”.

Indirizzo Trasporti e Logistica

Articolazione: Conduzione del Mezzo

opzione Conduzione degli Apparati ed Impianti Marittimi

opzione Conduzione del Mezzo Navale

Nel laboratorio di Scienze e Tecnologie Nautiche i futuri Allievi Ufficiali iniziano la pratica marinara con la lettura delle carte nautiche e della bussola, supportati da strumentazioni di astronomia nautica che permettono l’individuazione delle costellazioni per la determinazione del punto nave astronomico e di strumenti meteorologici per il monitoraggio ambientale.

Il corso di studi si completa con le esercitazioni pratiche al nuovissimo simulatore di navigazione, ottenuto tramite il progetto 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-27 “Laboratori didattici green/digitali”.

Il simulatore in questione dispone di cinque plance di comando che, in grado di operare simultaneamente tra di loro, mettono a disposizione: carte elettroniche (ECDIS), Radar, GPS, ed altre strumentazioni di bordo, dando l’opportunità agli allievi di esercitarsi in operazioni di ormeggio/disormeggio, navigazione d’altura e costiera, gestione del carico e della stabilità.

L’offerta formativa del corso diurnosi completa con quella del percorso di secondo livello– Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni-Articolazione Informatica, che risponde alle esigenze di quell’utenza nell’ottica del life long learning.

La progettualità formativa è molto ampia, specifica per ogni singolo indirizzo e trasversale a tutti.

L’Istituto partecipa attivamente alle iniziative nell’ambito del programma Erasmus+ organizzando diverse mobilità rivolte a studenti e docenti.

Per gli studenti dell’ITIS, Erasmus+ offre la possibilità di partecipare a scambi di studio o di tirocinio all’estero presso istituti o aziende partner in Europa. Queste esperienze consentono agli studenti di arricchire le loro competenze tecniche, accrescere la conoscenza di altre culture e migliorare le competenze linguistiche.

Attraverso il programma Erasmus+, gli studenti possono beneficiare di finanziamenti per coprire le spese di viaggio, vitto, alloggio e materiali didattici durante il periodo di mobilità all’estero. Inoltre, il programma promuove lo scambio di buone pratiche e la collaborazione transnazionale tra istituti di istruzione e formazione professionale, favorendo la condivisione di conoscenze e l’apprendimento reciproco.

L’Istituto è, inoltre, ACADEMY LOCAL CISCO e TEST CENTER AICA accreditato al rilascio della certificazione informatica (ICDL), è partner di tante aziende e imprese del territorio per i PCTO; organizza progetti per il potenziamento delle competenze STEM (Scienze tecnologia, Ingegneria e matematica) e per lo sviluppo della socialità. È una scuola altamente inclusiva che si preoccupa del successo formativo dei propri studenti e rispetta lo stile di apprendimento di ciascuno affiancando percorsi di mentoring e tutoraggio, anche grazie ai finanziamenti PNRR.

L’Istituto dà la possibilità dell’apprendistato: un contratto “a causa mista” in cui formazione interna ed esterna devono svilupparsi in modo integrato, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal titolo di studio. Sono previsti, inoltre, periodi di lavoro, definiti nei limiti e nelle modalità tra le parti. I percorsi formativi sono concordati e articolati dalla scuola e dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecnico- professionali degli studenti che dovranno essere acquisite all’interno della stessa azienda.

L’ITIS “Torricelli” vi aspetta all’ OPEN DAY il 21 Gennaio, dalle ore 09:00 alle 13:00 e sabato 03 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Troverete sicuramente l’indirizzo giusto per ogni attitudine e propensione e per ogni talento.

L’ ITIS “E. Torricelli”: Il TUO PASSAPORTO PER IL FUTURO