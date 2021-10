OPPORTUNITA’ – l’Istituto “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando sede dei Corsi ITS, si inizia con quelli dell’Emporium del Golfo

Tutti gli interessati potranno effettuare la pre-iscrizione, entro il 30 ottobre 2021

Con una nota è stato comunicato che l’Istituto “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando, diverrà sede dei Corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori). Anche all’Alberghiero di Brolo Si tratta di percorsi formativi ad alta specializzazione dalla durata di due anni che permettono di spianare la strada verso il mondo del lavoro, dal momento che, oltre alle ore in aula, saranno svolti tirocini, per il 30% del monte ore complessivo, presso aziende del settore per fare esperienza diretta sul campo. requisito di accesso Unico requisito di accesso: essere in possesso di un diploma, non vi sono limiti di età. Saranno attivati due corsi, che formano figure professionali richiestissime nell’attuale mondo del lavoro: -Tecnico della sostenibilità agroalimentare; -Wine export manager 2.0. Tutti gli interessati potranno effettuare la pre-iscrizione, entro il 30 ottobre 2021, compilando il seguente modulo: https://forms.gle/vpTbxXbEG7WPCR3n7

I dati parlano chiaro, più dell’80% degli studenti degli ITS trova subito lavoro, in quanto al termine del percorso formativo scelto si conseguono i seguenti titoli: 1.Diploma di tecnico superiore V livello EQF corredato di Europass; 2.Titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (CDC B011); 3.Assolvimento periodo di tirocinio e ammissione esame di abilitazione alla professione di perito agrario e perito agrario laureato; 4. Riconoscimento di CFU nell’ambito dei corsi di laurea; 5.Certificazioni linguistiche, informatiche e altre inerenti il corso scelto.

Per maggiori info chiamate al 0941901063.

Il commento della Dirigente Scolastica Maria Ricciardello

Al Merendino di Capo d’Orlando nuovi corsi di alta formazione. Un ITS Academy rivolto ai diplomati per la qualifica di tecnico superiore della Sostenibilità Agroalimentare e un ITS Academy per la qualifica di tecnico superiore Wine manager 2.0. Un’ opportunità formativa di alto profilo per diplomati, residenti nella regione Sicilia, che consente di acquisire elevate competenze tecniche da spendere nel mercato agroalimentare in continua espansione. Il Master post diploma coniuga lezioni teoriche, tenute da docenti universitari ed esperti del settore, con attività di stage presso qualificate aziende del territorio. La formazione ideale per chi vuole lavorare nel settore del Made in Italy che, con l’e-commerce e il crescente apprezzamento dei prodotti italiani, rappresenta uno dei punti di forza dell’economia nazionale

