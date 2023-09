OTTOBRANDO 2023 – Il punto di vista del sindaco Antonio Stroscio. Il Programma e la Viabilità delle 5  domeniche

Per Floresta, Ottobre è un mese speciale.

L’intervista e i video

Un mese che il paese più alto di sicilia dedica al buon cibo, all’ospitalità e all’allegria. Ottobrando è diventato quindi l’evento perfetto per chi desidera immergersi nell’atmosfera unica. Cinque domeniche di ottobre, cinque motivi per visitare Floresta e gustare le delizie della tradizione siciliana.

In una recente intervista, il Sindaco di Floresta, Antonio Stroscio, ha condiviso alcune delle novità previste per l’edizione 2023 di Ottobrando.

La prima novità è l’allestimento di una nuova area fieristica lungo la via Roma, che quest’anno ospiterà “casette” destinate a promuovere le eccellenze siciliane.

Il Sindaco spiega: “Abbiamo partecipato a un progetto con l’assessorato alle attività produttive regionali e ci siamo aggiudicati il finanziamento che permetterà l’esposizione di alcuni produttori che hanno aderito a questo invito, qui esporranno i propri prodotti tipici d’eccellenza”.

Quindi un salto di qualità sull’enogastronomia e Ottobrando punta a divenire una vetrina importante per il prodotto made in Sicily. “Un segnale già percepito lo scorso anno quando avevamo dato un taglio ben definito su quelli che erano i prodotti tipici, quindi non solo il classico panino con la salsiccia.” dice sempre Stroscio che prosegue nel suo dire che nel corso principale ci sarà per i visitatori l’opportunità di degustare prodotti diversi rispetto a quelli che si trovano ogni anno, dando maggiore enfasi alla promozione dei prodotti tipici della Sicilia” fermo rstando che l’evento, quest’anno saplamto su cinque domeniche rimane sempre una grande attrattore popolare e quest’anno vuole confermare anzi alzare l’asticella sui numeri dell’affluenza record della passata edizione.

Ottobrando rimane l’occasione perfetta per scoprire e assaporare le delizie culinarie siciliane, immergersi nella cultura locale e trascorrere giornate all’insegna del divertimento e dell’ospitalità. Non perdete queste cinque domeniche speciali a Floresta, dove il cibo e la tradizione si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Viabilità e Parcheggi:

Per garantire una visita senza stress, è importante conoscere le opzioni di parcheggio e i punti di accesso. Nella mappa sono state indicate in rosso le aree di parcheggio, mentre in blu le fermate del bus navetta. Per coloro che arrivano a Floresta da Catania, è disponibile il Parcheggio 4 con le seguenti coordinate Google Maps. Per chi proviene da Messina o Palermo, lato Ucria, ci sono le aree P3 e P1 con fermata del bus navetta presso il Parcheggio 1 Google Maps o il Parcheggio 3 Google Maps. Sotto il campo sportivo, c’è un’area parcheggio, il Parcheggio 2 Google Maps, mentre sono previsti posti riservati ai disabili all’ingresso della fiera, lato Ucria Google Maps.

Il Programma:

Ecco cosa aspettarsi ogni domenica di ottobre a Ottobrando:

Domenica 1 ottobre: XVI° Sagra dei Vasola a Crucchittu.

XVI° Sagra dei Vasola a Crucchittu. Domenica 8 ottobre: XIV° Sagra del Suino Nero dei Nebrodi.

XIV° Sagra del Suino Nero dei Nebrodi. Domenica 15 ottobre: XX^ Sagra dei Funghi.

XX^ Sagra dei Funghi. Domenica 22 ottobre: XXXXV^ Sagra della Provola.

XXXXV^ Sagra della Provola. Domenica 29 ottobre: Festa delle Castagne e delle Mele.

Da vedere: