OTTOBRANDO 2024 – Iniziata domenica la kermesse dei sapori e delle tradizioni di Floresta

Ottobrando 2024 conquista i visitatori tra sapori, tradizioni e un’autentica sicilianità

La prima domenica di Ottobrando 2024 ha visto migliaia di visitatori invadere le strade di Floresta, il comune più alto della Sicilia, trasformato in un crocevia di sapori e tradizioni.

Da ogni angolo dell’isola, complice la splendida giornata, le persone sono arrivate per respirare l’aria fresca dei Nebrodi e immergersi nell’autentica atmosfera di una sagra che, anno dopo anno, consolida la sua reputazione come uno degli eventi più attesi dell’autunno siciliano.

Le vie del borgo domenica si sono animate da un fermento vivace, con slarghi e piazze affollati da famiglie, gruppi di amici e appassionati di cibo alla ricerca delle prelibatezze del territorio, ma anche di appassionati do moto e di bike.

Centinaia gli stand allestiti per l’occasione che hanno offerto ai visitatori pietanze dal sapore unico e genuino, espressione dell’identità più autentica della Sicilia.

Dai salumi tipici alla provola dei Nebrodi, fino agli immancabili dolci tradizionali, ma anche banchetti d’artigianato, ogni angolo del paese era un’esplosione di sapori e colori.

La scelta di puntare sulla qualità è stata, come sempre, la scommessa vincente dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Stroscio. In perfetta sintonia con la locale Pro Loco e le associazioni cittadine, Ottobrando si è confermato un binomio di successo a livello regionale. Il focus sulle eccellenze gastronomiche del territorio, accompagnato da una cornice di eventi e spettacoli, ha reso la manifestazione un vero motore di sviluppo per il territorio, capace di attrarre migliaia di visitatori.

La valorizzazione delle produzioni locali è il cuore pulsante di Ottobrando.

Passeggiando tra gli stand, i visitatori hanno potuto scoprire i segreti delle materie prime del territorio, lavorate con maestria da produttori che si tramandano tradizioni antiche. I piatti offerti hanno raccontato la storia e la cultura di un popolo che vive in simbiosi con la sua terra, e la qualità di questi prodotti ha rappresentato una garanzia tanto per chi visita quanto per chi espone.

Ma Ottobrando non è solo una festa per i buongustai: ad arricchire la giornata, una serie di attrazioni e spettacoli pensati per tutte le età.

Ecco i prossimi appuntamenti imperdibili di Ottobrando 2024:

13 Ottobre : Sagra del Suino Nero dei Nebrodi

: Sagra del Suino Nero dei Nebrodi 20 Ottobre : Sagra dei Funghi

: Sagra dei Funghi 27 Ottobre: Sagra della Provola

Floresta quindi è pronta a regalare altre domeniche di festa, gusto e autenticità, in un ottobre che si prospetta ancora ricco di sorprese. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere la vera essenza della Sicilia.

