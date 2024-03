PARKOUR – In Sicilia questo sport gode di ottima salute ed ha grandi prospettive future

L’evento è stato patrocinato anche dal Comune di Brolo

Art du Déplacement: Libertà di pensiero che si trasforma in libertà di movimento

Il sinagrese Simone Radici, nominato da poco direttore tecnico regionale della sezione parkour dalla FGI soddisfatto dell’evento ha sottolineato come il parkour, ormai una vera e propria disciplina sportiva, scrollatosi dall’etichetta di “sport da strada” mantiene saldi, tra chi pratica l’Art du Déplacementi i suoi tre i valori principali: rispetto, forza e coraggio.

L”idea è quella di diventare più forti, non il più forte Ed infatti per gli atleti nell’affrontare un percorso a ostacoli in modo rapido, fluido ed efficiente, ricercando anche il loro modo personale di muoversi, un modo che permettesse di esprimere appieno il principio cardine dell’Art du Déplacement: la libertà. Libertà di pensiero che si trasforma in libertà di movimento.

Durante l’allenamento con il “Team Italia”, coordinato dal direttore tecnico nazionale Roberto Carminucci, lo stesso preparatore, parlando con la stampa, ha evidenziato – complimentandosi a partire dal Rifici, responsabile dell’Olympic Brolo, del buon stato di salute, in grande crescita, del parkour in Sicilia, che riesce a sfornare campioni di grandi libello e future prospettive. Poi ha sottolineato come questa disciplina aspiri a diventare, dopo i campionati del mondo, tra le future discipline olimpiche.