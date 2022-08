PIRAINO – Il Chiostro di San Francesco sarà riqualificato

Nella variazione al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024, trovati i fondi – 50mila euro – per lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi del Chiostro della Chiesa di San Francesco dei Minori Osservanti

Soddisfatto il sindaco: “quando la politica è attenta alle istanze che giungono dal territorio”

Tra gli ultimi del Governo Musumeci anche la variazione del Bilancio con il recupero – tra l’altro – di migliaia di euro dedicati all’ambito culturale, storico e archeologico. Tra i beneficiari anche il Comune di Piraino che con 50mila euro affidati potrà definire gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del Chiostro di via Convento.

“Un finanziamento importante – dice Salvatore Cipriano, il sindaco – il cui aspetto va oltre la stessa consistenza economica che già ci permetterà di valorizzare il complesso monumentale del convento dei frati Minori Osservanti che risale agli inizi del XVII secolo e che con le opere che racchiude diventa un elemento attrattivo per tutto il territorio”, ma aggiunge il sindaco ” è l’esempio di come la Politica sia attenta alle istanze che giungono dai Comuni, e debbo ringraziare l’onorevole Pino Galluzzo per l’attenzione che ha dedicato alla nostra istanza” – e conclude – Quest’Amministrazione intende sviluppare una politica tesa alla salvaguardia ed alla valorizzazione di tutto il patrimonio storico-urbanistico e architettonico che Piraino conserva”.

Tornando alla Chiesa ed al Chiostro

All’interno c’è la chiesa, decorata da stucchi in gesso settecenteschi di gusto serpottiano. Qui si conserva, in un pregevole altare a marmi mischi, una scultura marmorea raffigurante la Madonna della neve. Il convento, adiacente alla chiesa e al cimitero cittadino, risale al 1604. Dell’edificio monastico rimangono le mura perimetrali, parte delle celle e lo splendido Chiostro, di grande interesse storico dove sono visibili tracce dei preziosi affreschi e le colonne, finemente intagliate nella pietra arenaria locale.