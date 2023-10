Per l’on. Laccoto “E’ una legge di civiltà”

L’Ars ha approvato la legge relativa alla “Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della VI Commissione Salute on. Giuseppe Laccoto: “Finalmente abbiamo tagliato il traguardo di un percorso lungo, ma che è stato condiviso da tutte le forze politiche. Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi della Commissione e i funzionari per la collaborazione nella stesura di un testo coordinato, sintesi dei diversi ddl presentati. Grazie anche alla Commissione Bilancio, all’Assessore Regionale Volo e a tutto il Governo per aver accolto la mia proposta di integrare i fondi e dare così forza ad un supporto necessario.

La Sicilia è l’unica Regione d’Italia a mettere a disposizione della comunità dall’1 gennaio 2024 due psicologi a livello territoriale ogni 50mila abitanti. E’ una legge di civiltà, un provvedimento atteso e fortemente voluto in considerazione della crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.