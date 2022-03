RALLY – Nebrosport pronta al debutto in stagione su due fronti

Due impegni nel fine settimana per il team santangiolese, al 1° Rally Cefalù Città Turistica e al 1° Rally Day Valle della Guardia, in provincia di Frosinone

L’attesa è finita: la scuderia Nebrosport torna a far rombare i suoi motori per il via della stagione 2022. Il team santangiolese nel weekend del 19 e 20 marzo 2022 sarà presente con due portacolori al 1° Rally Cefalù Città Turistica e al 1° Rally Day Valle della Guardia, in provincia di Frosinone. Andiamo dunque a scoprire quelli che saranno i protagonista rossoblù del fine settimana.

Iniziamo dalla Sicilia con la prima edizione del Rally di Cefalù, nella quale sarà presente Antonino Miragliotta che sarà affiancato da Teresa Stanca.Il driver scenderà in pista per la nuova annata al volante di Peugeot 106 rally in classe N1, dopo aver chiuso la passata stagione con un podio di classe al Tindari Rally.

Esordio da pilota invece per Vincenzo Roma che, dopo tanti anni da navigatore, sceglie di spostarsi al volante e mettersi alla prova in una nuova stimolante avventura. Il pilota Nebrosport sarà coadiuvato da Daniele Malizia alla guida di Clio Williams di classe A7.