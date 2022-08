RIPROGRAMMAZIONI – Il 30 agosto a Tindari la Cavalleria Rusticana

Si riparte dopo il nubifragio che ha colpito lo scorso 25 agosto la zona di tirrenica e che ha causato l’interruzione dello spettacolo Cavalleria Rusticana di Mascagni, al teatro antico di Tindari, martedì 30 agosto ore 21, stesso cast.

Luca Ward e Cavalleria Rusticana a Tindari

Con un epilogo suggestivo si concluderà la rassegna culturale Nebrodes, diretta da Anna Ricciardi, in un luogo magico, in compartecipazione con il coro lirico siciliano che celebra in musica i cento anni dalla morte di Giovanni Verga.

Voci meravigliose daranno vita all’opera di Verga, Sanja Anastasia sarà Santuzza, Armaz Darashivili Turiddu, Andrea Borghini Alfio, Yu Wang Lucia e Camilla Antonini Lola. A dirigere l’orchestra filarmonica della Calabria e il coro lirico siciliano, Filippo Arlia, il più giovane direttore di conservatorio d’Italia. A presentare la serata di martedì ore 21,il noto conduttore televisivo Domenico Gareri, a rendere indimenticabili alcune pagine tratte dalle novelle di Verga , la voce di Luca Ward, attore e doppiatore tra i migliori al mondo.

Si chiude il sipario sulla rassegna Nebrodes che ha regalato a Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Raccuja e San Piero Patti, i dieci paesi del consorzio presieduto da Vincenzo Princiotta, spettacoli, danze, concerti, mostre, presentazioni di libri, con la partecipazione di personalità importanti rigorosamente “ Made in Sicily”.

I biglietti già acquistati per le precedenti serate saranno validi