SANT’AGATA MILITELLO – 50° Anniversario dell’Autonomia dell’ITIS E. Torricelli, un momento di riflessione e celebrazione

Per commemorare l’importante ricorrenza, Poste Italiane ha realizzato un annullo postale speciale

Il 50° anniversario dall’autonomia dell’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello, divenuto indipendente dall’Istituto Verona Trento di Messina nel 1974, è stato celebrato con una serie di momenti memorabili che hanno onorato il passato e guardato con fiducia al futuro. L’evento, curato con estrema professionalità da studenti, personale docente e non docente del team 50°, ha visto la partecipazione di molte personalità e ospiti illustri.

Ad accogliere gli invitati sono stati gli studenti, che hanno dimostrato garbo e professionalità nell’organizzare anche un reportage fotografico dettagliato dell’intera manifestazione. L’apertura dell’evento è stata segnata dai saluti del dirigente scolastico, Prof.ssa Tamara Micale, seguiti dagli interventi del sindaco, Dott. Bruno Mancuso, della DSGA, Dott.ssa Francesca Calanni, e del sacerdote Don Antonio Di Bella – Direttore dell’ufficio Insegnamento Religione Cattolica della Diocesi di Patti.

Gli ex dirigenti dell’istituto, Proff.ssa Lanza, Proff.ssa Simeone, Prof. Guarna e Proff.ssa Amoroso, hanno preso la parola per condividere i loro ricordi e riflessioni, sottolineando l’importanza della storia e della tradizione dell’ITIS “E. Torricelli”. I docenti che un tempo furono anche allievi hanno offerto testimonianze toccanti, simbolo di una continuità “del sogno di un gruppo di insegnanti” che negli anni 70 gettarono le basi di questa istituzione educativa.

Con grande personalità, i giovani studenti dell’Orchestra Fiati Torricelli hanno mostrato le loro capacità organizzative e creative, regalando una suggestiva performance musicale. Tra il pubblico, a rappresentare unità, continuità e collaborazione tra tutti gli stakeholder del Torricelli erano presenti: genitori di allievi, rappresentanti delle aziende partner e docenti e dirigenti di altre istituzioni scolastiche del territorio.

Il presentatore Antonio Latteri, ex alunno, ha magistralmente condotto l’evento, moderando gli interventi emozionanti del personale docente e non docente. Uno dei momenti più toccanti è stato l’intervento del prof. Antonino Nocifora, docente di Matematica in servizio presso l’ITIS “E. Torricelli” dal 1969 agli anni 2000. Il prof. Nocifora ha raccontato la nascita dell’istituto e il percorso verso l’autonomia, concludendo con un augurio speciale: “Auguro che il futuro di questo Istituto possa essere associato ad una funzione algebrica sempre positiva, monotona crescente,” mentre sullo sfondo veniva proiettata un’immagine suggestiva di un articolo del Giornale di Sicilia datato 23 novembre 1973 che titolava “Sant’Agata: continuare la battaglia per l’autonomia dell’Istituto industriale”.

A seguire, il prof. Giuseppe Cappello, docente di meccanica ed ex alunno, ha condiviso le sue esperienze, così come il sig. Giuffrida, allievo del corso serale, indirizzo Informatica e il sig. Mario Vasi, ex alunno e attualmente Assistente Tecnico presso l’ITIS E. Torricelli, che ha regalato una poesia toccante ai presenti. La specializzazione Meccanica ha inoltre offerto in dono all’Istituto una scacchiera realizzata dagli studenti e dai docenti, simbolo dell’impegno e della dedizione di tutti i membri della comunità scolastica.

La Dirigente ha concluso l’importante cerimonia dando appuntamento ai prossimi importanti eventi, tra cui l’inaugurazione del Laboratorio multidisciplinare delle Classi 4.0 e della costruenda palestra, progetti finanziati dal PNRR.

Per commemorare questa importante ricorrenza, Poste Italiane ha realizzato un annullo postale speciale, arricchendo l’evento con un tocco di storicità e prestigio. Tutti i partecipanti hanno ricevuto in dono, da parte del Team 50°, la cartolina realizzata da tutto il personale docente e non docente dell’istituto.

La giornata si è conclusa con il taglio della torta a suggello di un momento che resterà nella memoria di tutti coloro che hanno contribuito e partecipato alla crescita dell’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello.