SANT’AGATA MILITELLO – Al PalaMangano la fase 2 del Campionato Regionale Tatami di Kickboxing

19 febbraio PalaMangano di Sant’Agata Militello

Una bella notizia per gli appassionati di kickboxing, il 19 febbraio, al PalaMangano si terra la fase 2 dei Campionato Regionale Tatami di Kickboxing. A darne notizia la formazione santagatese ASD Contact

Ce l’abbiamo fatta…

L’”ASD Contact” del Maestro 6° DAN Angelo Cirilla in collaborazione con la “Federkombat Sicilia” nella persona del Presidente, Maestro Carmelo Strano coadiuvati dalla dirigenza della “SSD Wellnext” nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria Catalioto, il 19 febbraio 2023 faranno vivere da protagonista la Città di Sant’Agata di Militello perché si disputerà il Campionato Regionale Tatami di Kickboxing 2 fase, per la qualificazione al Criterium (gara nazionale per l’accesso alla Squadra Italiana di Kickboxing).

Nell’incantevole scenario tra i monti Nebrodi e le isole Eolie, all’interno del moderno Palazzetto dello Sport della città “Porto dei Nebrodi”, i kickboxer di tutta la Sicilia si sfideranno nelle loro discipline per avere la possibilità di affrontare un ulteriore competizione, il “Criterium” per poter vestire e onorare i colori italiani nel panorama Mondiale di questo straordinario sport, che si terrà probabilmente a Jesolo (VE) nel prossimo mese di marzo.

La manifestazione sportiva che si disputerà all’interno del “PalasportMangano” si svilupperà in tre fasi:

“Campionato Tatami Regione Sicilia di Kickboxing” con gare di disciplina suddivise per sesso, peso, cintura ( G ialla, A rancio e V erde e B lu, M arrone e N era) ed età ( Juniores dai 16 a 40 anni per GAV e da 16 a 18 anni per BMN; Seniores dai 19 ai 40 anni per le cinture BMN) che avranno validità per l’accesso al “Criterium” che si terrà nelle settimane successive a Jesolo per la selezione per la Squadra Nazionale.

"Coppa del Tirreno", gara sperimentale preagonistica riservata ai piccoli fighters da 6 a 9 anni che saranno cooprotagonisti in un'esibizione di "Demo Fight"

Come recita il motto della FEDERKOBAT: “O si vince o si impara” comunque sia ci si diverte tutti assieme.