SANT’AGATA MILITELLO – Coronavirus, 18 i positivi. Primi casi di variante brasiliana

Aggiornamento sull’emergenza coronavirus

Nuovo aggiornamento sull’emergenza coronavirus in corso a Sant’Agata Militello dove sono stati individuari due casi di variante brasiliana.

La situazione generale vede:

– positivi al tampone molecolare: 18

– positivi al tampone rapido: 1

– pazienti ricoverati: 3

– soggetti in isolamento fiduciario per stretto contatto con soggetti positivi: 40

Dal suo profilo social, Bruno Mancuso ieri sera segnalava che

“Dal laboratorio analisi del policlinico di Messina ci comunicano due casi di variante brasiliana. sarebbero i primi due in Sicilia. Si tratta di due giovani risultati positivi al tampone molecolare lo scorso 15 marzo.

Variante riscontrata tramite la procedura di sequenziamento Sanger presso il laboratorio Covid della AOU “G. Martino”.

I due pazienti vanno seguiti attentamente dal momento che si tratta dei due primi casi di variante brasiliana in Sicilia e della quale non si conosce virulenza, contagiosità e sensibilità ai vaccini esistenti.

Conforta la circostanza che i due giovani sono quasi alla fine della quarantena, stanno bene e non hanno avuto sintomi di rilievo.

Dobbiamo purtroppo registrare un certo allentamento del rispetto delle regole dovuto probabilmente ad una comprensibile stanchezza generalizzata, come si è visto oggi sul lungomare preso d’assalto dalla gente.

E’ necessario piuttosto stringere i denti e continuare ad osservare rigorosamente le prescrizioni, in attesa che la campagna di vaccinazione raggiunga un livello di immunizzazione accettabile tra la popolazione generale”.