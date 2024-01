SCIENZE NATURALI – Via al 4° censimento dell’Aquila minore

Un’opportunità straordinaria per avvistare e fotografare l’Aquila minore, dando un contributo alla sua conservazione

La Società Siciliana di Scienze Naturali ha patrocinato anche il 4° censimento dell’Aquila minore (Hieraaetus pennatus) promosso dal GAM (Gruppo Aquila Minore).

E’ un bellissimo esempio di Citizen science ovvero “attività scientifica condotta da membri del pubblico indistinto in collaborazione con ricercatori o sotto la direzione di ricercatori professionisti e istituzioni scientifiche”. L’adesione sarà corale – come negli anni precedenti – e gli organizzatori si augurano di superare il numero dei Volontari Ambientali impegnati negli anni precedenti.

Grazie alla collaborazione delle associazioni no profit LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), AFNI Sicilia, Gruppo Fauna Siciliana FB, Cea Niscemi, Gruppo Tutela Rapaci, Società Siciliana di Scienze Naturali e AssoCEA Messina APS (già CEA Messina onlus) , il 14 gennaio 2024 è stato organizzato il monitoraggio in contemporanea che ha interessato tantissimi appassionati nelle precedenti edizioni, un evento che ha visto un alto livello di cooperazione e coordinazione, difficilmente paragonabile ad altre situazioni in Italia.

Ci si aspettano altri record di osservazioni come quello del 2020 alla Riserva Pino D’Aleppo di Vittoria (RG), con 11 aquile minori censite tutte assieme.

Mediamente il 60% delle osservazioni è previsto in zone urbane o periferiche cittadine.

Nutrite osservazioni di questo rapace negli anni si sono avute soprattutto nelle province di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani e Agrigento.

Quasi 100 volontari nelle scorse annualità hanno censito la specie coprendo 94 quadranti UTM e compilando una scheda in cui andavano annotati alcuni dati che saranno sottoposti a analisi statistica.

Questa iniziativa è un’opportunità straordinaria di avvistare e fotografare l’Aquila minore, dando un contributo alla sua conservazione: i dati raccolti saranno fondamentali per comprendere meglio la popolazione dei rapaci svernanti e adottare misure di conservazione mirate.

Anche nel 2024 sarà possibile partecipare al concorso fotografico indetto da AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) dedicato ai rapaci, con speciali premi per le foto migliori!

Consigli pratici: porta con te binocoli, fotocamere e tutto l’equipaggiamento necessario.

Condividi le tue esperienze sui social media con l’hashtag #aquilaminore2024

Per chi volesse partecipare ecco il link alla scheda su google: https://bit.ly/48HRmNf