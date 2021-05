SILVANA PARATORE – Premiata con la a medaglia di benemerenza “Militantis Ecclesiae”

L’Avv. Silvana Paratore premiata con la medaglia di benemerenza “Militantis Ecclesiae” dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio

Nei giorni scorsi la solidarietà senza confini dell’Avv. Silvana Paratore, già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stata premiata con la medaglia di benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Ancora un riconoscimento per l’avvocato messinese

Un riconoscimento importante per la professionista messinese che ha ricevuto dalla Delegazione della Tuscia e Sabina la pergamena di benemerenza con medaglia d’argento “Militantis Ecclesiae” a nome di S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Presidente della Real Commissione per l’Italia.

L’importante benemerenza commemorativa 1718-2018, istituita con decreto magistrale per i trecento anni della promulgazione della Bolla Militantis Ecclesiae, è particolarmente rilevante per l’Ordine Costantiniano. Un riconoscimento importante per l’Avv. Paratore, esempio di cittadinanza attiva, con segni concreti di testimonianza umana, culturale e cristiana che ella ha saputo donare nell’esercizio della sua attività di volontariato sociale, prodigandosi nel territorio, operando con sensibilità, generosità, autentico e reale spirito solidale ed impegno eccezionali a difesa dei diritti umani, che esprime nella quotidianità la passione civica a tutela delle fasce più deboli della popolazione, soprattutto in questo grave periodo di emergenza pandemica.

L’Avv. Silvana Paratore che col suo operato, ha contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà“ è un esempio di solidarietà per le nuove generazioni. In occasione del III Centenario dalla promulgazione della Bolla Militantis Ecclesiae, S.A.R. il Duca di Calabria, Gran Maestro, ha presieduto vari atti ufficiali e cerimonie a Roma, Viterbo e Caprarola il 6, 7 e 8 aprile 2018.

La Bolla Militantis Ecclesiae, promulgata da Papa Clemente XI, stabilì tra gli altri privilegi concessi all’Ordine Costantiniano, la successione dinastica nel Gran Magistero in favore del primogenito dei Farnese.

Fu così istituita la Primogenitura Farnesiana, in virtù della quale il Gran Magistero dell’Ordine è stato mantenuto ininterrottamente da Francesco I Farnese, Duca di Parma, fino a S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie