SIMBOLI – Ad Antonio Mazzeo il premio “25 aprile” della Corrireggio

Corrireggio 2023: ecco chi ha vinto

Dopo 9,5 chilometri di percorso riservato agli atleti della gara podistica competitiva salgono sul podio: primo, Alberto Caratozzolo,(terzo anno consecutivo) in 33 minuti e 11 secondi, secondo Pasquale Praticò in 33 minuti e 24 secondi e terzo Domenico Focà in 33 minuti e 48 secondi. Tutti e tre i corridori fanno parte della società Cosenza K42.

A trionfare tra le donne, in ordine di arrivo: Marika Mastrapasqua, originaria della Puglia e magistrato al tribunale reggino, (Asd Road Running Molfetta), percorso effettuato secondo i dati Fidal in 40 minuti e 7 secondi, Maria Rosa Caracciolo in 49 minuti e 59 secondi e Angela Neri in 52 minuti e 57 secondi. Entrambe le atlete fanno parte dell’Atletica Sciuto, (nella foto in basso con Nuccio Barillà).

Le altre citazioni

Alla presenza dei sindaci facenti funzioni di Comune e Città metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, dell’infaticabile Nuccio Barillà, di Cloe, un piccolo pony e mascotte dell’evento, numero di gara 40, l’attesa consegna dei riconoscimenti pubblici di “virtù civiche” che Legambiente, ogni anno, dedica ad associazioni o comuni cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno concreto di carattere ambientale, sociale, culturale e sportivo.

Emozioni a gogò per il centenario Ferdinando Elia, reggino, praticante e appassionato da sempre di sport, a cui è stato consegnato il XXIV Memorial Pippo Ponzio.

Premio Corrireggio alla Fare Eco, associazione socio-ambientale, “perché promuove con spirito innovativo la conoscenza e la coscienza ecologica, un uso consapevole delle risorse naturali, una gestione sostenibile e alternativa dei rifiuti, del loro riciclo e riutilizzo”;

Premio Speciale Unvs – Corrireggio ai Veterani dello sport 2023 Nino Costantino al mezzofondista Antonino Romeo, che si è distinto a livello regionale e nazionale; infine,

Premio Speciale Venticinque Aprile, ad Antonio Mazzeo “Peace-researcher, insegnante e giornalista impegnato con determinazione e coraggio sui temi della pace, del disarmo, dell’ambiente, dei diritti umani, della lotta alla mafia”.