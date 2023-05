SINAGRA – “Comune Fiorito” giardini aperti per ammirare fioriture spettacolari

Una giornata all’insegna del benessere e del piacere

Si è svolta domenica 28 Maggio la visita dei giardini aperti di Sinagra, una giornata all’insegna del benessere, del piacere e dell’ascolto, organizzata dall’associazione Pro Loco di Sinagra. La primavera, la stagione della rinascita e del risveglio della natura, uno spettacolo di colori e sfumature che incanta per la sua effimera bellezza, occasione questa per scoprire le fioriture di Sinagra “Comune Fiorito”. La giornata è iniziata con la visita dei giardini tra cui il giardino Fatato della Sig.ra Francesca Mola, successivamente il giardino Romantico della Sig.ra Caterina Pullella, segue il giardino Segreto della Sig.ra Flora Bombarda, e in fine il giardino dell’Amore dei coniugi Elena e Donato Modugno, il tutto è stato accompagnato dalle letture delle poesie in dialetto siciliano della Sig.ra Lina Santangelo ed in particolare ha raccontato la storia della finestrella a cuore di “Liu e Nunziatina”. Nel pomeriggio la prima visita è stata del giardino dei coniugi Maria e Filippo Capizzi, successivamente dell’Orto didattico fiorito presso la sede della Pro Loco per poi continuare nei vicoli fioriti del centro storico in particolare quello curato dall’artista Santino Musca in via Trentino, dalle Sig.re Angelina Saitta, Spiccia Angela, Caterina Jaconi Farina, Biundo Domenica e Lidia Giglia in via Diaz, dai coniugi Maria e Giuseppe Mancuso e Santina e Pippo Rizzo in Piazza Fontana, dai coniugi Rosaria e Saverio Niosi, Salvatore Napoli e Anna Nirella in Via Salita orologio, dalle sorelle Carmela e Pina Martella e dai coniugi Antonella e Renato Spiccia. E’ stato possibile ammirare balconi e angoli fioriti del paese, di cui la casa fiorita dei coniugi Angela e Nino Rosetta, Ivana e Emiliano La Cava, Antonella e Umberto Russo, Fenisia e Giovanni Bucale, Enza e Carmelo Radici, Maccora Vincenza, Enza Giglia, Nunzio Fogliani, la chiesa del Crocifisso, la terrazza e l’angolo fiorito dai proprietari del ristorante La Tavernetta, e la villetta Beniamino Ioppolo. La passeggiata ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da vari paesi dei Nebrodi e anche la sezione del CAI di Novara di Sicilia ed ha riscosso grande successo. A tal proposito la Pro Loco organizzerà un secondo appuntamento con la visita di altri giardini del paese.