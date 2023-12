SINAGRA – Dedicato al matrimonio e al museo dell’abito da sposa il calendario almanacco 2024 della Pro Loco

La nuova edizione sarà presentata giovedì 28 dicembre, ore 17.00, Palazzo Salleo a Sinagra

E’ interamente dedicato al matrimonio e al museo dell’abito da sposa curato dalla Proloco di Sinagra, con l’apporto di donazioni private, l’edizione 2024 del calendario almanacco edito dall’associazione di cultura e valorizzazione del territorio presieduta da Enza Mola.

La nuova edizione sarà presentata nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì 28 dicembre alle ore 17 presso Palazzo Salleo a Sinagra.

Il coordinamento editoriale, come ormai da quasi 20 anni, è stato affidato a Marcello P. di Silvestro, giornalista e past president Ristoworld Italy.

Ed ecco le firme in ordine di mese: Barbara Mirabella (PR & marketing manager, organizzatrice di Sposami, salone nazionale della sposa); Paola Radici Colace (già professore ordinario di Filologia classica, Università di Messina); Filippo Grasso, docente universitario di analisi di mercato, Scienze del Turismo, Università di Messina); Giulia Nives Proietto (fashion designer); Anna Martano (Prefetto per la Sicilia dell’Accademia italiana gastronomia e gastrosofia storica, scrittrice ed esperta di cibo e tradizioni alimentari del mediterraneo); Tommaso Molara (campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, pastry consultant e docente); Agata Consoli (campionessa nazionale di cake designer); Andrea Finocchiaro (fondatore di Ristoworld, chef e docente); Titti Dell’Erba (Sommelier e wine communicator); Maria Giovanna Costa (stilista e fashion designer); Giuseppe Mancuso (maestro direttore della Banda “V. Bellini” di Sinagra); Franco Fogliani (già dirigente scolastico, cultore di Filosofia teoretica, Università di Messina). Un grazie speciale a Giacomo Bertino che ha curato la grafica; Emanuela Mola, vicepresidente della Proloco, per la cooperazione; Michaela Pinto e Carmelo Bongiorno per le foto; Gloria Russo Fano e Antonio Nardo per la collaborazione.

«Grazie al contributo molteplice – commenta la presidente della Proloco Enza Mola – abbiamo realizzato questa edizione del calendario almanacco dedicato ad uno dei momenti più significativi che è il matrimonio, con i suoi riti, le tradizioni e le innovazioni, contribuendo così a trasferire alle nuove generazioni contenuti, storie e ricordi».

Nel corso della serata verrà consegnato ad Enza Mola il riconoscimento Gogòl, ambasciatrice del sorriso, il premio ideato dall’imprenditore ennese Mauro Todaro: è il simbolo di chi ce l’ha fatta ed è colmo di valori umani, emozioni ed entusiasmo.