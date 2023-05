SINAGRA – Presentato il “Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma- I classici e la nascita della scienza europea”

“Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma- I classici e la nascita della scienza europea” di Paola Radici Colace e Giuseppe Solaro

Sabato 27 maggio presso il Palazzo Salleo è stato presentato il libro “Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma- I classici e la nascita della scienza europea” di Paola Radici Colace e Giuseppe Solaro.

La locale Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sinagra giorno 27 maggio nella suggestiva sala del Palazzo Salleo hanno presentato il libro “Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma- I classici e la nascita della scienza europea” scritto dalla Prof. Paola Radici Colace e Giuseppe Solaro. Con questa presentazione si chiude un ricco maggio dei libri, La cultura è stata grande protagonista nel centro montano in questo mese.

Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Marzia Mancuso e della Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, le quali hanno ringraziato l’autrice e tutti i presenti, ha preso la parola la giornalista /scrittrice e moderatrice Nancy Calanna, la quale ha presentato il libro e l’autrice Paola Radici Colace. Il lavoro avviato con il Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma (DST-GR) prosegue con questo volume, terzo della serie. L’autrice dopo aver ringraziato la Presidente della Pro Loco, l’amministrazione comunale e tutti i presenti, ha spiegato che l’opera si colloca nel panorama scientifico internazionale come uno strumento nuovo e unico in un contesto che riguardi la Scienza e le tecniche e metta insieme l’Antico, il Tardoantico, e il Medioevo fino alle soglie dell’Età Moderna. I contributi raccolti in questo volume sono il risultato di uno sforzo collettivo, e l’opera abbraccia vaste e numerose materie che vanno dai settori scientifico-disciplinari, (Geografia, Medicina, Musica ecc) a quelle umanistiche. Le ‘aree’ indagate sono ventitré, in ordine alfabetico e sono articolate in 536 tra capitoli, paragrafi e sotto paragrafi. Tale scansione ha sostenuto una narrazione che ha permesso di conciliare sia l’aspetto dizionaristico, sia la dimensione storico-argomentativa. Durante la presentazione è intervenuta la dott.ssa Teresa Rizzo, rettore dell’accademia internazionale “amici della Sapienza”, la quale ha voluto elogiare l’autrice e la sua opera unica nel suo genere. La presentazione si è conclusa con numerose domande poste dalla moderatrice Nancy Calanna all’autrice Paola Radici Colace. Con la risposta all’ultima domanda la scrittrice Paola Radici Colace ha annunciato che è già in opera un quarto volume, dove verranno esaminate altre materie come la Magia, la Meteorologia ecc.

La Presidente della Pro Loco Vincenza Mola ringrazia l’autrice Paola Radici Colace per aver accettato l’invito a presentare la sua importante opera, unica nel suo genere; ringrazia inoltre l’amica/scrittrice/giornalista Nancy Calanna per aver moderato con grande professionalità ed entusiasmo l’evento.