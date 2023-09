SINAGRA – Presentato il libro “La Favola di Joe Nastasi”

Presentato il libro “La Favola di Joe Nastasi” di Pino Chillemi

La Pro Loco di Sinagra e Morrone Editore, mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 18:30, presso i locali della Pro Loco in Contrada Marina Vecchia, hanno presentato il libro “La Favola di Joe Nastasi” di Pino Chillemi.

La parabola milionaria di Giuseppe “Joe” Nastasi, partito da San Pier Niceto, un piccolo paesino nel messinese con il sogno e la passione per il motore arrivando negli anni ‘70 a New York per diventare qualche anno dopo Mister Lamborghini.

Dopo l’introduzione e le presentazioni degli ospiti da parte della moderatrice Cetty Tripoli si è passati ai saluti da parte di Vincenza Mola, Presidente della Pro loco, Pino Chillemi, Autore del libro e Carlo Morrone, Editore del libro.

La discussione entra immediatamente nel vivo iniziando a ripercorrere la vita straordinaria di Joe.

Lui nasce nel 1948 e già da ragazzino inizia ad appassionarsi ai motori e alle auto, tanto che a soli quindici anni intraprende un apprendistato a Milazzo in una piccola officina e da quel momento una mera passione si trasforma nel lavoro di una vita.

Molte cose cambiano per lui in giovane età, si fidanza a soli diciotto anni, parte per il militare e poi si sposa. Sarà proprio la moglie italo-americana a portarlo in America l’unica volta che andrà lì come turista perché è in quella città che solo qualche anno dopo sarà riconosciuto come Mister Lamborghini.

Appena arrivato in America comincia a lavorare in un’officina di connazionali ma dopo solo un anno decide di aprirsene una propria, iniziando ad importare auto di lusso usate dall’Italia come Maserati e Ferrari che poi lui sistemerà e rivenderà quasi al doppio del prezzo.

In quegli stessi anni avvenne qualcosa che trasformò il lavoro di Joe per sempre, in quanto le auto europee non soddisfacevano più le nuove regole americane sulle emissioni e nessuno riusciva nell’intento di trovare una soluzione che potesse aggirare questi ostacoli. Tra le case automobilistiche in difficoltà c’è anche la famosissima Lamborghini.

Sarà proprio Joe, montando e smontando diversi di questi motori a trovare una soluzione, sarà così notato dai vertici che gli offriranno il commercio delle loro auto in quel mercato immenso che è l’America.

Ecco perché oggi se si nomina Giuseppe Nastasi ai più appassionati viene immediatamente in mente l’appellativo “Mister Lamborghini”.

Lui è stato l’ospite d’onore della serata, allietando il pubblico con aneddoti e storie che sicuramente resteranno nella storia anche grazie al libro scritto da Pino Chillemi.

Soddisfatta della presenza e del coinvolgimento la Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, che ha ricevuto in dono per la vasta biblioteca locale “Centro di Aggregazione e Comunità”, il libro della serata.

Ci tiene particolarmente anche a ringraziare il Sicilia Old Car Club e il suo Presidente Filippo Sauta che ha presenziato prontamente all’evento con alcuni dei suoi soci e le loro auto d’epoca, abbellendo lo già splendido giardino della Pro Loco.

Durante l’evento Filippo Sauta a nome dell’intero club ha fatto dono di un piccolo riconoscimento a Joe Nastasi, per il duro lavoro e la passione intramontabile verso le auto.