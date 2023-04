SINAGRA – Prima lezione del III corso di giardinaggio

La lezione del Dott. Agr. Santino Agnello ha riscosso entusiasmo ed interesse

Sinagra il 23 aprile si è svolta la prima lezione del III Corso di Giardinaggio, organizzato dalla Famiglia Russo-Pintabona in collaborazione con il Comune di Sinagra e la locale Pro Loco, rivolto a tutti gli appassionati di piante e fiori. Il corso è iniziato con i saluti istituzionali da parte della Presidente della Pro loco Vincenza Mola la quale ha ringraziato l’amministrazione comunale, il Prof. Santino Agnello per la sua disponibilità, i numerosi presenti e la famiglia Russo che attraverso questo corso vuole ricordare e trasferire ai cittadini la straordinaria passione della Signora Rosina Pintabona appassionata amante dei fiori, mancata qualche tempo fa. Segue l’intervento del vicesindaco Guglielmo La Cava, del Presidente del consiglio Michele Orifici, del sindaco Antonino Musca e del coordinatore di Bella Sicilia Michele Isgrò; tutti hanno voluto ringraziare la famiglia Russo per l’iniziativa che portano avanti da diversi anni in memoria della Sig.ra Rosina, e la Pro Loco che si impegna per la sua realizzazione. Le sorelle Russo hanno voluto ringraziare tutti i presenti, il Prof. Santino Agnello disponibile e professionale come sempre, l’amministrazione comunale per il sostegno e la Pro Loco sempre presente ad accogliere e promuovere l’iniziativa.

Gli argomenti trattati dal Dott. Agr. Santino Agnello sono stati di grande interesse per i presenti e hanno avuto un’impronta pratica e concreta. Il tema principale è stata la gestione del giardino sostenibile e idee sostenibili per i balconi. Il Prof. ha fatto conoscere dei prodotti sostenibili che tutti possono acquistare e utilizzare non solo per i propri giardini ma anche per gli orti. Ha dato loro delle informazioni preziose sulla modalità di intervento, consigli, e corrette pratiche per operare in maniera idonea nella gestione del verde. Tutti i presenti hanno apprezzato la piacevole lezione, e per concludere il Dott. Agnello ha risposto alle numerose domande che gli sono state rivolte. A conclusione dell’evento nel giardino della Pro loco è avvenuta una degustazione di dolci. La prima lezione ha riscosso entusiasmo ed interesse da parte di tutti i numerosi partecipanti. La prossima lezione si terrà nel mese di maggio e sarà orientata nel riconoscimento della qualità delle piante in vivaio.