SINAGRA – Sarà SportCity Day

ANCHE IL COMUNE DI SINAGRA ADERISCE ALLO SPORTCITY DAY

Ci sarà anche Sinagra tra le 140 città d’Italia e tra le 20 in Sicilia, ad aderire allo Sport City Day 2023 di domenica 17 settembre. La Fondazione SportCity è un think tank indipendente, apartitico e no profit: una risposta civica per analizzare le determinanti sociali e sportive con focus su benessere cittadino e qualità della vita. Intendiamo fornire know-how e supporto per stimolare un cambiamento culturalmente nella visione dello sport italiano, attraverso pratiche di impatto e progetti sportivi in contesti urbani.

Dalle ore 17.00 di domenica, in P.zza San Teodoro, spazio alle esibizioni sportive delle associazioni del territorio.

Ad aderire: A.D.P. Sinagra calcio e volley, Polisportiva A.S.D. Olympic Brolo, Artem Studio Danza e Shaolin Dai-Viet Scuola di Kung Fu Vietnamita.