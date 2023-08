SINAGRA – XII premio Fratelli Sturzo, l’amore che trascina

8 agosto, ore 19,00 palazzo Salleo

L’Associazione l’Elefantino in collaborazione il Comune di Sinagra e la Pro Loco organizza giorno 8 agosto 2023 alle ore 19,00 al palazzo Salleo di Sinagra, la XII edizione del premio ‘Fratelli Sturzo’, un salotto socio-letterario per commemorare il 64° anniversario della morte di don Luigi Sturzo (1871-1959) e per ricordare l’opera e il pensiero dei due fratelli Sturzo, sempre attuali.

Saluti istituzionali:

Antonino Musca, Sindaco di Sinagra;

Marzia Mancuso, Assessore alla Cultura;

Introduce – Mariel Piccolo di Calanovella

Modera – Emanuela Mola, vicepresidente della Pro Loco

Commenta il premio: Angelo Consolo, Vice Presidente Associazione l’Elefantino

Quest’anno nella rosa dei premiati, vi sono tre persone impegnate nel sociale per il bene comune:

L’Assessore alla Cultura di Ficarra, Mauro Cappotto,

l’Assessore alla Cultura di Piraino, Maria Miragliotta,

il giornalista della Gazzetta del Sud, Domenico Orifici.

Il prof. Angelo Consolo darà ai premiati il volume, a cura di Giovanni Palladino, ‘Luigi Sturzo: servire non servire’ dell’Editore Rubbettino, mentre per il pubblico saranno disponibili degli opuscoli, dello studioso Palladino, ‘Il buon Governo esige buona cultura’ e ‘Etica e politica nel pensiero sturziano’, unica rilegatura, edizione CISS, Roma.