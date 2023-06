STORIE D’AZIENDE – Sea – Servizi Eco Ambientali – e Consorzio Cassiopea: Un racconto di una nuova società che abbraccia nuove sfide

Sea – Servizi Eco Ambientali – e Consorzio Cassiopea. Da nord a Sud, un racconto di una nuova società che abbraccia nuove sfide e raggiunge nuovi obiettivi grazie alla potenza del lavoro di squadra

Un’Avventura di Successo

La Forza del Gruppo, una storia fatta da persone. La missione: innovare, potenziare i servizi, razionalizzare l’impresa, salvaguardare i posti di lavoro, accettare nuove sfide.

Nel mondo dell’economia del lavoro, delle società spesso sentiamo storie di successo che coinvolgono individui straordinari, che raccolgono esperienze passate e che diventano “altro” coniugando innovazione, produttività, persone.

A volte le storie iniziano oggi, raccolgono dal passato e guardano al futuro.

Oggi vi racconteremo una storia che è anche quella che punta anche della salvaguardia di più di 500 posti di lavoro. Una storia che parla della forza del gruppo, dell’esperienza generazionale, della solidarietà e della determinazione collettiva nel raggiungimento di obiettivi comuni.

Questa è la storia di una società, la Sea, Servizi Eco Ambientali, che ha intrapreso una nuova avventura, mettendo al centro la salvaguardia dei dipendenti, vecchi e nuovi, sia quelli storici che gli appena assunti – e che punta verso la realizzazione di nuovi traguardi.

Sea, Servizi Eco Ambientali

La Sea, Servizi Eco Ambientali con expertise pluriennale nei servizi di raccolta rifiuti urbani e speciali, partendo da Villanova Canavese, alle porte di Torino, un piccolo paese dove tutti si conoscono, vanta l’esperienza di appalti pubblici maturata in 8 regioni d’Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Friuli, Toscana, Lazio, Puglia), incluso il centro storico di Roma Capitale (Trastevere).

Una competenza maturata, partita dal basso, e la voglia di fare ha portato l’azienda dal passare “all’essere a gestione semplice e diretta”, con maestranze che da sempre sono state presenti nell’azienda, quasi una famiglia, a nuove scelte manageriali. Con il suo management teso verso soluzioni innovative volte a migliorare la marginalità del settore, alla ricerca di equilibrio tra sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

Tuttavia, con i rapidi cambiamenti economici e tecnologici, ma anche la burocrazia, i ritardi dei trasferimenti economici, ma soprattutto la necessità di allargare l’area degli interventi sul territorio nazionale la Sea, Servizi Eco Ambientali si è trovata si trovava ad affrontare sfide sempre più complesse.

Quindi la leadership aziendale ha deciso che era giunto il momento di trasformare le sfide in opportunità, sviluppando in tal senso un accordo imprenditoria con il Consorzio Cassiopea, che ha sede a Milano, ma un cuore tutto siciliano.

Un Consorzio giovane e dinamico, strutturato in undici divisioni, che passando dall’imprenditoria edile oggi guarda all’energia alternativa, all’ambiente, alla trasformazione di rifiuti. Impegnato nel mondo della solidarietà, della formazione, delle nuove tecnologie.

Da questo nacque l’idea di formare un gruppo di lavoro capace di interscambiarsi professionalità, forza economica, dinamicità dedicato all’acquisizione di nuove commesse, ad organizzare in maniera radicale l’azienda. Ma soprattutto, come ha sempre detto Marco Origlirasso che ha di fatto negli anni novanta ha creato l’azienda, alla salvaguardia dei posti di lavoro e all’identificazione di nuovi obiettivi.

Questo nuovo assetto societario rappresenta una varietà di competenze e prospettive uniche, che con una serie di passaggi interni, assestamenti dell’organico, nuove figure dirigenziali, “senza stravolgere nulla” come dice Giuseppe Pettina, il nuovo advisor societario, vuole esser ed attuare quel cambio di passo che faccia diventare competitiva l’azienda.

Il primo passo è stato – ed è in fase di attuazione – quello di creare un ambiente inclusivo in cui tutti possono esprimere le proprie idee e opinioni. Le riunioni del gruppo – obiettivo conoscerei, trasferire esperienze, dar sicurezza sul futuro a tutti – caratterizzate da una comunicazione aperta e rispettosa, in cui ognuno deve contribuire con le proprie conoscenze ed esperienze, sono state determinai per assicurare questo “cambio di passo”.

Ed Oliviero Vigna – già Director General – Executive MBA dell’azienda – ha condotto in prima persona questi passaggi, proprio nel segno della continuità.

Questo approccio inclusivo ha da subito permesso di creare un senso di appartenenza e di coinvolgimento che è fondamentale per il successo del progetto.

Sfide

Una delle prime sfide affrontate dal nuovo gruppo dirigenziale ed operativo-tecnico è stata quella di analizzare attentamente il panorama aziendale e identificare le aree in cui era necessario intervenire.

Riorganizzare.

Attraverso una rigorosa analisi delle tendenze di mercato, delle esigenze dei clienti e delle capacità interne dell’azienda, il gruppo ha già individuato alcune opportunità promettenti.

In questi giorni un nuovo appalto in provincia di Biella, ed uno Puglia – che ha visto già il trasferimento dei mezzi aziendali verso Pulsano, sono segnali postivi come la stessa riorganizzazione dell’officina.

Tuttavia – evidenzia Giuseppe Pettina – non sarebbe stato sufficiente semplicemente identificare le nuove opportunità; è necessario anche sviluppare le competenze necessarie per coglierle al meglio. Pertanto, il gruppo sarà impegnato nell’organizzazione di programmi di formazione interni e nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze esterne.

Questo impegno comune per il miglioramento e lo sviluppo personale si tradurrà in una crescita significativa delle capacità dell’intera squadra” e aggiunge” Progettare il futuro, Fare rete. Innovazione e tecnologia per un sempre maggiore rispetto dell’ambiente è da sempre la missione impostaci alla Cassiopea Group, è quello che condividiamo con la Sea, è quello che vogliamo, e ringrazio per la fiducia che ci è stata data, per aver creduto nella nostra progettualità. Noi crediamo negli uomini, nella parola data, nel rispetto delle regole, alla vecchia maniera e siamo abituati a non lasciare mai indietro nessuno”,

E continuando ha detto, concetto ribadito anche recentemente a Villanova Canavese, parlanmdo ai dipendenti della SEA: “Adesso dobbiamo utilizzare e applicare quel concetto a noi caro “Rigenerazione” in tutti i sensi – ambiente, giovani- nuove iniziative e investimenti – agricoltura, dissesto idrogeologico, energie rinnovabili, biologico, turismo e artigianato – e non posso fare a meno di ringraziarlo per la dedizione e l’impegno che sta caratterizzano il suo fare il dottor Carmelo Caruso, responsabile operativo di questa nuova esperienza, una sfida importante, noi stiamo facendo il massimo per questo investimento che sono sicuro ci porterà in un nuovo business del futuro”.