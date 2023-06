TENNIS – Il 3° Memorial “Ignazio Spanò”

Con ben 100 iscritti circa tra singolare maschile, femminile e doppio maschile, sono stati 18 giorni di sfide all’insegna del rispetto delle regole e degli avversari, dove i valori dello sport e del Tennis hanno prevalso su tutto.

“Grazie veramente a tutti i partecipanti – dice Giovanni Giuffrè instancabile organizzatore dell’evento – provenienti da tutta la Sicilia e non solo, per essere stati in primis compresivi con l’organizzazione che con giornate di pioggia e concomitanza di eventi, siamo riusciti a chiudere il torneo con solo 3 giorni di ritardo e con le conclusioni di tutte le sezioni intermedie… soddisfatti per l’alto livello di tennis espresso in tutte le varie categorie, con i top giocatori 4’cat. /3’cat. della nostra zona”.