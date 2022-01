TOMMASO CALDERONE – Bisogna ri-fondare l’autorità portuale regionale

Ieri la presentazione di un disegno di legge che prevede: “l’Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale”

un disegno di legge finalizzato a modificare l’attuale organizzazione

L’avvicinarsi delle elezioni regionali non scalfiscono minimamente l’attività politica del deputato regionale e presidente del gruppo di Forza Italia all’Ars On. Tommaso Calderone.

Non risparmia attacchi l’On. Tommaso Calderone, verso chi, anziché lavorare per il territorio polemizza e strumentalizza di tutto e di più sui social.

E mentre parrebbero già essersi messi in moto i giochi di palazzo, in vista delle prossime elezioni regionali di novembre, il gruppo degli azzurri continua senza sosta la propria attività a Palazzo d’ Orléans.

È di ieri infatti la presentazione di un disegno di legge che prevede: “l’Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale” un ente importantissimo che farebbe da capo saldo nell’organizzazione dell’importante settore.

L’On Tommaso Calderone a così dichiarato “una autorità portuale regionale potrebbe portare alla nostra Regione molti benefici. per questa ragione ho depositato un disegno di legge finalizzato a modificare l’attuale organizzazione”; e poi continua e affonda il colpo, con lo scopo di punzecchiare e stimolare chi si occupa di politica a lavorare per il territorio evitando sterili polemiche: “se ogni politico pensasse a lavorare per il territorio evitando di polemizzare sterilmente, specie sui social, la Sicilia ne trarrebbe, di sicuro, giovamento.”

Tripoli Filippo