TRIBUNALE DI MISTRETTA – Lantieri e Mancuso (FI) “Mantenere presidio di legalità e presenza dello Stato”

Per Lantieri e Mancuso (FI) si tratta di: “elementi insostituibili del sistema giudiziario in Sicilia

Salvaguardare i Tribunali di Nicosia in provincia di Enna (parte della Corte d’Appello di Caltanissetta) e di Mistretta in provincia di Messina, “come elementi insostituibili del sistema giudiziario in Sicilia, presidi di legalità ed indispensabili per garantire la presenza dello Stato in questi territori”. Questo l’obiettivo di un emendamento aggiuntivo che Luisa Lantieri e Michele Mancuso hanno presentato al Disegno di legge voto che l’Assemblea Regionale Siciliana sta discutendo in queste ore.

La legge, una volta approvata, sarà trasmessa al Parlamento nazionale perché la faccia propria.

“Questi tribunali – affermano i due parlamentari di Forza Italia – sono essenziali in territori svantaggiati dal punto di vista infrastrutturale e garantiscono che il sistema della Giustizia non collassi, aggravando ulteriormente le sedi centrali.

E non possiamo non ricordare che attorno ai Tribunali ruota un indotto che non è solo quello strettamente legato al funzionamento della Giustizia con Magistrati, Avvocati e Forze dell’Ordine ma è composto da imprese, lavoratori e servizi che indubbiamente, con la soppressione di queste sedi verrebbe meno, con un ulteriore danno per questi territori.

Confidiamo nella sensibilità dei colleghi non solo di Caltanissetta, Enna e Messina, perché dall’Assemblea Regionale venga una chiara indicazione perché non si indebolisca in alcun modo la presenza dei Tribunali nei nostri territori.”