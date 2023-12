TURISMO – Quello siciliano in vetrina. Annunciata la partecipazione alla Bit di Milano e all’ Itb di Berlino

La Sicilia si prepara a fare bella mostra di sé alla Bit di Milano e alla Itb di Berlino nel 2024, con l’annuncio dell’avviso pubblico rivolto alle piccole e medie imprese interessate a partecipare agli eventi fieristici. Le date da segnare sul calendario sono dal 4 al 6 febbraio a Milano e dal 5 al 7 marzo a Berlino.

entro il 29 dicembre le domande per partecipare

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di presentare la Sicilia come una destinazione turistica completa, ricca di bellezze naturali, storiche e archeologiche. “La Sicilia è turismo”, ha affermato Schifani, evidenziando la crescita della domanda e dell’offerta nel settore turistico. Gli eventi fieristici, secondo il presidente, rappresentano una vetrina prestigiosa per promuovere l’isola, evidenziando la crescente ricettività sia degli hotel tradizionali che di strutture extralberghiere, come i B&B.

L’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha confermato che la partecipazione a queste fiere è parte integrante della strategia dell’assessorato per promuovere il brand Sicilia e valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e architettonico dell’isola.

Le piccole e medie imprese aventi sede in Sicilia e operanti nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività creative, ricreative e di intrattenimento, biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, sportive, di intrattenimento e di divertimento, sono invitate a presentare domanda di partecipazione.

I criteri di selezione terranno conto del volume del fatturato medio degli anni 2021 e 2022, della presenza di personale dipendente con esperienza professionale documentata, dell’esistenza di un sito web o pagina dedicata in lingua estera, del volume del fatturato e-commerce e della partecipazione a marketplace. Le risorse del Poc 2014-2020 copriranno le spese per la partecipazione alle fiere, considerate un aiuto di Stato indiretto e disciplinate in regime “de minimis”.

Le domande per la Bit dovranno essere inviate entro il 29 dicembre, mentre per la Itb entro il 15 gennaio 2024, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

L’avviso completo è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.