TUTTO LIBRI – Brolo nella storia della Sicilia, sabato la presentazione del libro di Cono Ziino

Il quaderno Brolo nella storia della Sicilia, sabato la presentazione

Il Salotto d’Argento in piazza Apollo a Brolo ospiterà sabato 11 novembre la presentazione del libro “Il quaderno, Brolo nella storia della Sicilia” dell’autore brolese Cono Ziino (Don). L’opera, frutto di una lunga ricerca effettuata dall’autore presso l’Archivio Storico del Comune di Palermo, annovera tra le fonti antichissimi testi la cui visione e consultazione non è di semplice accesso.

Con questo libro l’autore intende rivolgersi alle nuove generazioni brolesi e dell’intero comprensorio (da qui il titolo, “Il quaderno…”), affinché possano conoscere la storia di questi luoghi, legata indissolubilmente a Federico II di Svevia, Stupor Mundi.

La presentazione del libro è fissata per le ore 16,30