TUTTO LIBRI – Callas 100. La voce, la scena, il repertorio di Fabio Dal Corobbo

Il mito di Maria Callas

Il mito di Maria Callas (1923-1977), primadonna del teatro d’opera senza confini di repertorio, si fonda sulla sua inesauribile ricerca della verità dei personaggi che resteranno per sempre legati al suo nome. Il suo lavoro sulla voce e sul corpo, sul timbro e sulla dizione, sul gesto scenico e sui dettagli del costume viene qui studiato, a cent’anni dalla nascita, in maniera rigorosa, scientifica e completa, ma con un linguaggio immediatamente comprensibile e accattivante. Un libro in quattro parti originale per struttura, uso delle fonti e finalità, scritto da un musicologo che non rinuncia a formulare nuove ipotesi ma riconosce i propri debiti verso chi l’ha preceduto.

I – Alle origini del Mito, per capire come e perché nasca il “fenomeno Callas” ma anche per quali ragioni la carriera della cantante sia stata così breve.

II – La «voce che egual non ha» e il suo repertorio, ovvero la ricostruzione della galleria dei personaggi incarnati da Maria Callas, mettendo a confronto le opinioni contrastanti di quanti hanno cercato di stabilire qual è il posto occupato dalla sua voce “enciclopedica” nella storia del teatro musicale.

III – Con scenica scienza, ossia l’indagine relativa a come Maria Callas divenga l’«umile ancella» al servizio dei suoi direttori d’orchestra, di Luchino Visconti e di altri maestri della regia.

IV – Come l’araba fenice, ovvero l’epifania delle nuove “figure-Callas”, dopo che l’usura del prodigioso strumento canoro ha reso la sublime cantatrice (quasi) muta. Il crepuscolo diventa nuova aurora: nasce la “Callas di carta” perché la Divina, fatta mito, diventa oggetto di culto e protagonista del racconto della propria e di altre storie, di film e documentari.

Fabio Dal Corobbo ha studiato a Padova e a Venezia, laureandosi in Lettere classiche e, successivamente, in Storia e tutela dei beni culturali e in Musica e Arti performative. Insegna e, quando può, scrive, anche per la scuola. Allievo di Adriana Guarnieri, con lei ha preparato la tesi dalla quale questo libro trae origine. Nel 2022 ha pubblicato un saggio in inglese sul violinista Giuseppe Tartini edito a Berlino da Peter Lang.

In «Callas 100. La voce, la scena, il repertorio» l’autore rivela le sue “tre anime”: il rigore della filologia nell’utilizzo delle fonti, la formazione musicologica per l’analisi del “fenomeno Callas” globalmente inteso e l’esperienza scolastica per la scelta di un linguaggio preciso e, al tempo stesso, chiaro.