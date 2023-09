Situazione critica a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto un violento nubifragio. A rischio esondazione il Longano. Strade e case allagate, con danni ingenti. Secondo il dipartimento di Protezione Civile Regionale che ha diffuso una nota via social con gli aggiornamenti sulla situazione relativa agli eventi meteo nell’area tirrenica del messinese, con i dati alle ore 18, si sarebbero verificate “Forti piogge a Novara (220mm in 3 ore) Tripi, Barcellona (150mm) Milazzo e Valle del Mela.” Nella nota viene data notizia secondo cui due strade provinciali in “zona Tripi Fondachelli e Novara sono interrotte x piccoli smottamenti. La Provincia sta intervenendo con mezzi meccanici.”

Nella serata era stato problematico transitare lungo l’autostrada A20 tra Falcone e Barcellona, ma ci sarebbero difficoltà di circolazione anche su altri tratti dell’arteria autostradale e della S.S. 113 da Patti a Messina.

Ore 21.50. si transita regolarmente sulla A20 nonostante la pioggia. Al lavoro le squadre dei tecnici della A20.

Per info: sulla viabilità 1518

https://www.automap.it/traffico/a20/su https:

per avere info sulla viabilità autostradale – a 20 – in tempo reale

Il crollo del ponte ad Acquitta

Una voragine si è aperta sul ponte della strada che dal lungomare di Marchesana conduce in zona Acquitta, nel tratto di contrada Cannotta a Terme Vigliatore, probabilmente a causa della forte pioggia che oggi ha flagellato la cittadina tirrenica e gli altri comuni dell’area compresa tra Milazzo e Furnari. Gran parte del manto stradale del ponte ha ceduto, con l’apertura di una vera e propria voragine. Il ponte è stato chiuso al transito veicolare, già prima del crollo.

Ci sarebbero diverse famiglie isolate in contrada Rosa, per allagamenti.

Dalla pagina della protezione civile regionale

https://www.facebook.com/DrpcSicilia

Eventi meteo Peloritani e costa tirrenica, provincia di Messina 20:51 Milazzo: sono sei studenti, due insegnanti e due collaboratrici scolastiche le persone bloccate all’interno dell’Istituto d’arte di via Gramsci. 20:45 Barcellona, giunta la prima idrovora portata dai volontari che dovrà svuotare dall’acqua piovana la cabina Enel davanti il Pronto soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda. 20:41 – una signora rimasta impantanata con l’auto a Calderà, territorio di Milazzo, è stata raggiunta e portata al sicuro. Arrivata la conferma, la donna è già nella propria abitazione. 20:32 Santa Lucia del Mela, crolla muro lungo la Strada provinciale sp 65, che è stata interdetta al traffico. In atto, alcune famiglie sono rimaste isolate. 20:19 Sindaco di Milazzo sollecita invio idrovore, I primi interventi interesseranno alcune cabine Enel allagate. 20:18 Villafranca Tirrena, il sindaco attiva il Centro operativo Comunale. La situazione allo stato attuale sembra non destare preoccupazione 20:08 I nostri ragazzi del volontariato hanno preso a bordo del fuoristrada l’infartuato, assieme ai sanitari, e hanno raggiunto l’ambulanza rimasta bloccata nell’asse viario di Milazzo a causa dell’acqua alta. Adesso la corsa verso l’ospedale. 20:03 Comune di Spadafora: attivato il Gruppo di Volontariato. Allagati due scantinati e molti tombini saltati frane e smottamenti diffusi su strade secondarie, tratti di torrenti ingrossati in ambito urbano (ma in atto sotto controllo). 19:51 Decine di automobilisti soccorsi dai mezzi del volontariato lungo la strada per Milazzo 19:30 Milazzo via Tommaso De Gregorio. Ambulanza in missione per soccorrere infartuato rimane bloccata nell’asse viario a causa dell’acqua alta. I sanitari sono stati presi a bordo da volontari con fuoristrada e condotti dalla persona in pericolo di vita. I sanitari lo stanno già assistendo e stabilizzando. Si valuta la possibilità di trasferire il paziente sino all’ambulanza con il pick up, vista l’impossibilità di raggiungere via De Gregorio per la stessa ambulanza. 19:12 Monforte San Giorgio, piove incessantemente con raffiche di vento forte nella parte collinare/montana. Si signala la presenza di alcune microfrane sulla SP60 che comunque non ostruiscono (al momento) la transitabilitá della stessa. Segnalazione già effettuata alla Città Metropolitana. Attivate procedure per presidiare passi e sottopassi. 19:11 Soris riceve richiesta di aiuto per una donna a bordo di un’auto rimasta impantanata nel fango a Calderà, nel territorio di Milazzo. La donna non parla bene italiano. Allertato il comando dei Vigili del Fuoco 19:10 Milazzo, studenti e insegnanti di una scuola sono in attesa di soccorsi. Sindaco chiede intervento dei volontari. 19:00 – Tripi Mamma e due bambini a bordo di un’auto impantanata nel fango portati in sicurezza dai volontari accorsi sul luogo. 18:59 – Rintracciata a Terme Vigliatore una signora che si trovava con la propria auto sul lungomare, nei pressi di un ponte. Il fratello aveva lanciato l’allarme chiamando la Soris. Acqua e fango nell’abitacolo dell’auto, incolumi gli occupanti del mezzo. Volontari si stanno recando sul posto per l’assistenza all’automobilista, ore 18:55 Milazzo, via Kennedy allagata, volontari mettono in sicurezza automobilisti. Aggiornamento ore 18: 40 Si invitano gli abitanti delle zone interessate a prestare la massima attenzione e precauzione in vicinanza torrenti e ponti. Ad Oliveri pioggia intensa, si registra il crollo di parti di cornicione di una scuola. Sul posto Volontari di Protezione Civile; Segnalata interruzione SP 82, dopo bivio per Acquaficara. Terme Vigliatore il sottopassaggio è bloccato perché allagato.