VIAGGI DI GRUPPO PER SINGLE – Le più belle mete da prenotare subito

Nuove amicizie, nuove destinazioni

Viaggiare da soli verso una nuova destinazione, e soprattutto all’estero, può spaventare perché troppo spesso si pensa a come sarà vivere questa esperienza senza compagni e amici. Saranno momenti noiosi? L’itinerario è stato progettato per bene? Come sarà confrontarsi con le persone del luogo? Sono tante le domande che possono passare nella mente di un single che vuole mettersi alla prova e prenotare una vacanza da solo. E per iniziare a superare i propri limiti e le proprie paure non c’è niente di meglio che partecipare ai viaggi di gruppo per single organizzati da tour operator online affidabili come Tramundi, molto amato dalla comunità dei traveller. In questo modo sarà molto più semplice scegliere una bella destinazione, stringere nuove amicizie e godere solo dell’esperienza di viaggio senza paura di prenotare l’hotel sbagliato, che manchi qualche documento necessario o che ci siano momenti di noia. L’estero è certamente molto gettonato per questo tipo di viaggi e tra le destinazioni più ambite c’è di certo New York che può essere esplorata in tutti i suoi luoghi cardine come Manhattan, Times Square, l’Empire State Building, Central Park, Downtown, Wall Street, Battery Park, Times Square e Broadway. Chi preferisce l’avventura e lo sport può provare l’emozione di fare surf a Peniche, in Portogallo. Nota per essere la capitale del surf in Europa, questa località un tempo era un piccolo villaggio di pescatori, racchiuso tra le mura di una piccola fortezza. Oggi invece è meta di turisti che non vedono l’ora di cavalcare le onde più alte. Una bella esperienza da condividere in gruppo è certamente una vacanza in barca, meglio se in Croazia, alla ricerca delle isole e delle località più belle del Nord come Zara, Lukoran, Sestrunj e Olib con le sue splendide spiagge bianche da capogiro. E come dimenticare la Giordania, da esplorare con un 4×4 nel deserto, avvicinandosi alla Valle della Luna, ai suggestivi canyon di Al Barrah e a Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ovviamente anche l’Italia può essere un’ottima meta per viaggi di gruppo da single per gite sulla neve, magari in Trentino Alto Adige, tra Val di Sole o Val di Fassa, dove le piste sono numerose e ben curate e allo sport si può alternare qualche escursione tra i monti, relax alle terme e gite in motoslitta. Per chi preferisce il mare, invece, la Sicilia può essere esplorata da un nuovo punto di vista, magari viaggio in barca tra le Isole Eolie per scoprire da vicino la bellezza di Stromboli, Panarea, Lipari e Cefalù. Da valutare, infine, anche una gita in Lunigiana, tra Toscana e Liguria, per gustare i vini e i prodotti tipici di queste terre e scoprire territori magici come le Cinque Terre e l’incantevole isola della Palmaria, nello splendido Golfo dei Poeti.