‘VIVA RAI2!’ – Fiorello: “Forze oscure all’opera su Fedez. Alessandra Amoroso super ospite della puntata

– di Saverio Albanese –

Il suo programma “Viva Rai2” condotto dallo showman Fiorello e dai suoi compagni di viaggio Biggio e Casciari, in onda di prima mattina continua a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica: è stato capace di portare l’ascolto della rete al 15%, una cifra straordinaria. E funziona bene anche in streaming, secondo gli ultimi dati raccolti da Viale Mazzini.

Durante la puntata odierna (martedì 20 febbraio), mentre il conduttore stava dando alcune notizie di informazione ecco che il discorso è caduto sulla possibile terza edizione del programma in onda nella prossima stagione televisiva. Lui però ha subito frenato: “Se ci sarà una terza edizione? Chiedetemelo, no”.

Dopo la risposta netta del conduttore ecco che subito Fabrizio Biggio ha provato a smorzare l’ipotesi negativa con le seguenti parole: “Chi può dirlo? Magari cambiamo orario”. Anche Mauro Casciari ha seguito la direzione del collega e ha aggiunto: “O magari cambiamo zona”. Una chiara intenzione la loro di lasciare spazio ad ogni eventualità apportando eventuali cambiamenti su cose che in questa edizione magari non sono andate o che comunque l’anno prossimo potrebbero andare meglio. Nulla da fare però per il conduttore di Viva Rai2 che nella puntata di oggi ha prontamente risposto: «No no, ma chi la fa la terza edizione, ma siete pazzi». Sempre lo showman siciliano poi ha lasciato intendere che quest’anno la trasmissione terminerà prima rispetto all’anno scorso. Queste le sue parole mentre si parlava del mese di giugno: «Noi non ci saremo perchè il programma finirà molto prima».

La conversazione si è poi concentrata sullo smog in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni, soprattutto a causa della classifica stilata dalla società svizzera IqAir, secondo cui la metropoli milanese risulta in questo periodo la terza città più inquinata del mondo, subito dopo le città cinesi e quelle indiane. «Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto ‘secondo me… coff… non esiste… coff.. lo smog’ – l’ironia di Fiorello -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo ‘non è smog, è solo la Smog Week’».

Ombre oscure su Fedez, tornato di attualità: «Ha denunciato il Codacons, che ha poi denunciato Fedez, che quindi ha ridenunciato il Codacons, che al mercato mio padre comprò – ha scherzato lo showman –. I suoi legali dicono ‘Forze oscure all’opera‘. Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà ‘Sono tuo padre!’».

Non è mancata la sua ilarità sul gioco delle poltrone a Viva Rai2! Grande corsa invece per le ‘poltrone di Stato‘: «Almeno 500 che ballano, tra queste anche quella della Rai. Una possibilità è quella di Giampaolo Rossi come ad, guardate la sua faccia – dice lo showman inquadrando la sua foto da un quotidiano–. Solo così già 12-13 evasori sono corsi a pagare il canone. Ma non finisce qui, lui andrà casa per casa a vedere se la gente paga».

Sull’onda lunga del Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso è stata ospite della puntata a ‘VivaRai2!’. La cantante salentina si è presentata con una mise subblime: abito in piumino rosso con inserti neri sul décolleté, coordinato al giaccone di Fiorello. Con il suo brano sanremese ha emozionato ancora una volta, ma da rimarcare anche il dialogo del trio Fiorello, Biggio e Casciari con la cantante attraverso i propri pupazzi, trasformandosi quindi poco dopo nei Boomdabash con parrucche e acconciature speciali al seguito. Insieme si sono poi esibiti con “Mambo salentino” per dare il buongiorno a tutta la nostra meravigliosa penisola.