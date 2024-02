VOCI CRITICHE – La FAS dalla parte degli Agricoltori ma con certi distinguo

Crediamo negli stati uniti d”Europa per costruire una potenza di pace in uno scacchiere geopolitico caratterizzato da potenze imperialiste e ci alleiamo con Nazionalisti e populisti.

Chiediamo più risorse Europee vedi PNRR e ci alleano con chi si è battuto ferocemente per diminuire le risorse ai paesi del mediterraneo.

Riflettiamo prima di inscenare manifestazioni che parlano di lavoro ,di terra ,di identità e di cultura piegandoci, poi, ad un generico rivoluzionarismo che nulla ha di riformismo e serve solo a creare ulteriore disillusione per il mondo agricolo .

L’affare verde e le politiche dal campo alla tavola sulle quali abbiamo puntato le nostre speranze di alleanza con il mondo dei consumatori non può tradursi in un plateale tradimento delle aspettative di quest’ultimi ,che sicuramente non gradirebbero questo ritorno all’utilizzo di sostanze nocive alla salute pubblica e alla sanità degli alimenti.