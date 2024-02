VOLLEY – Club Italia del Sud, Regional Day femminile Sant’Agata Militello

La selezione dei migliori prospetti giovanili di pallavolo femminile del Sud Italia presenti a Sant’Agata Militello

Grazie alla sinergia con il Comitato Regionale FIPAV Sicilia, Sant’Agata Di Militello torna a vestirsi d’Azzurro per una settimana, ospitando il collegiale del “Club Italia del Sud”, la selezione dei migliori prospetti giovanili di pallavolo femminile del Sud Italia, radunate dalla Federazione Italiana Pallavolo per un percorso di crescita condiviso. Così come già era successo a dicembre 2022, anche quest’anno il nostro Palauxilium farà quindi da cornice agli allenamenti di 21 ragazze, che saranno seguite dallo staff con i tecnici federali dai Pasquale D’Aniello e Nino Gagliardi, gli allenatori Daniele Turino, Angelo Polignano e Marica Sicuranza (assistente). La fisioterapista è Paola Rotella, il preparatore atletico Flavia Guido, il Team Manager Alessio Di Iorio. Le ragazze convocate si sono ritrovate al Palauxilum nella giornata di lunedì per iniziare gli allenamenti che termineranno venerdì mattina. Ad impreziosire l’appuntamento, inoltre, il “Regional Day” femminile, che vedrà il 13 e 14 febbraio il raduno di 39 giovanissime atlete, nate negli anni 2009 e 2010, suddivise in due gruppi, convocate dal selezionatore regionale Piero Maccarrone. A Sant’Agata Militello giovedì 15 febbraio ci sarà anche la riunione del Consiglio Regionale FIPAV Sicilia, presieduto da Antonio Locandro: “Siamo felici di poter ospitare in Sicilia eventi pallavolistici di questa natura, che coinvolgono tanti giovani che attraverso queste esperienze crescono e maturano sia sportivamente che personalmente. Quest’anno poi abbiamo unito due importanti momenti come il Club Italia del Sud ed il Regional Day Femminile e quindi al Palauxilium vedremo davvero tanti giovani talenti. Sant’Agata e l’ASD Progetto Volley Sant’Agata sono per il CR Sicilia un punto di riferimento importante per le nostre attività di Qualificazione. Siamo grati al Comune ed alla Società di Alessandro Valore per la preziosa ospitalità ed il costante e preciso supporto”.

Alessandro Valore presidente ASD Progetto Volley Sant’Agata: “La scelta del nostro Palauxilium, ancora una volta, come centro di riferimento per il progetto del Club Italia del Sud oltreché delle attività di Qualificazione della FIPAV Sicilia ci inorgoglisce particolarmente e rappresenta un riconoscimento per tutto il movimento della pallavolo santagatese che con passione e dedizione, grazie ai nostri tecnici ed ai dirigenti tutti, stiamo portando avanti. Il nostro ringraziamento va alla Federazione Italiana Pallavolo, al Comitato Regionale FIPAV Sicilia ed al Comitato Territoriale di Messina, all’amministrazione di Sant’Agata Di Militello ed alla Fondazione Mancuso Onlus per il contributo nell’organizzazione”.

Giovedì 15 febbraio, dalle ore 17:30, presso il Palauxilium sarà possibile intervistare sia i dirigenti FIPAV nazionali che regionali, i tecnici federali ed inoltre le autorità locali come il Sindaco Dott. Bruno Mancuso e l’Assessore allo Sport Dott. Salvatore Sanna, che saranno presenti per seguire la gara amichevole tra la rappresentativa del Club Italia del Sud e la formazione della Saracena Volley di serie B2 in programma alle ore 18.30.